Инфицированные COVID-19 беременная женщина и ее родители умерли в Петербурге

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Василий Заика
Эксклюзив 1 069

Глава семьи, его супруга и дочь скончались в течение недели в начале ноября.

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Инфицированные коронавирусом беременная женщина и ее родители скончались в Петербурге. Как сообщает сайт KP.RU, трагедия произошла в первой декаде ноября. Пятого числа из жизни ушел 64-летний глава семейства.

8 ноября 36-летняя дочь мужчины умерла в Боткинской больнице. За несколько часов до смерти у находящейся на искусственной вентиляции легких пациентки на свет появился недоношенный младенец. Медикам удалось его спасти, сейчас он в реанимации. Спустя еще три дня ушла из жизни 61-летняя мать роженицы.

Пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Александр Попейко отметил, что отец малыша бросил возлюбленную еще во время беременности. Несмотря на это, мужчина, узнав о трагедии, решил забрать ребенка.

«Предположительный биологический отец через суд должен доказать свою принадлежность, понадобится генетическая экспертиза», — сказал пресс-секретарь детского омбудсмена.

В комитете по социальной политике Северной столицы уже решили вопрос о дальнейшем переводе малыша в дом ребенка. Известно, что многие петербуржцы, помимо предполагаемого отца, изъявили желание стать родителями мальчика.

Подруга скончавшейся петербурженки Надежда Дутова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, что женщина очень ждала появления ребенка на свет.

«Со Светой мы были знакомы примерно полтора года. Были в хороших отношениях, мы с ней работали вместе. В последнее время у нас было очень много общих тем — материнство, воспитание детей. Так как я водилась со своим племянниками и показывала ей фотографии, она очень много рассказывала, как хочет поскорее увидеть своего малыша», — сказала подруга погибшей.

Надежда Дутова добавила, что ее приятельница была очень хорошим человеком и в трудную минуту приходила на помощь. Когда петербурженка попала в больницу, девушка отправила ей сообщения со словами поддержки и старалась лишний раз не беспокоить. Трагическое известие о смерти подруги застало Надежду Дутову врасплох.

«Неожиданно про нее говорить в прошедшем времени… Кажется, что она уехала куда-то далеко», — сказала подруга погибшей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жизнь многодетной семьи из Колпино превратилась в лагерь пыток.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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