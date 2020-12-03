«Всю красоту впитала»: Дочь Юлии Началовой выросла копией матери

Дочь погибшей певицы Юлии Началовой в этом году отметила свое 14-летие, с чем ее поздравила бабушка и мать звезда Таисия. В своем Instagram-блоге она опубликовала снимок повзрослевшей Веры Алдониной и подметила, что девочка готовится сменить свидетельство о рождении на паспорт.

«Сегодня у нашей Верочки День Рождения! С особым трепетом и волнением ждем первый паспорт!» — написала Таисия Началова.

Instagram @taisianachalova

Фолловеры аккаунта матери погибшей певицы, которых насчитывается около 18 тысяч, поспешили поздравить именинницу. Они были впечатлены красотой Веры и отметили, что с годами она становится все больше похожа на мать.

«Какая Веруша взрослая, милая, талантливая девочка»

«Столько любви, спокойствия, таланта, меры и ума читается в ее глазах. А ведь это все вы!»

«Как она напоминает мамочку свою, всю красоту впитала», — писали поклонники.

Вера — дочь Началовой и футболиста Евгения Алдонина. После развода родителей она жила с мамой, но после ее трагической смерти переехала к отцу и его новой семье. Однако недавно стало известно, что теперь она проживает с родителями своей мамы. Бабушка делится историями о ее интересах и жизни, которые всегда радуют поклонников Юлии.

Юлия Началова скончалась в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности на фоне многочисленных серьезных заболеваний. Ей было всего 38 лет. Смерть певицы так потрясла поклонников, что из ее могилы они сделали настоящее место поклонения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто сейчас воспитывает дочь Началовой.