Названа предварительная причина смерти подруги Reeflay во время стрима

Источник 5-tv.ru озвучил предварительные результаты вскрытия девушки Валентины, которая скончалась во время стрима блогера Reeflay. Согласно имеющимся данным, вероятнее всего беременная подруга стримера Станислава Решетникова умерла от остановки сердца, которая была вызвана интоксикацией. Официальные результаты вскрытия пока не приводятся.

По предварительной информации, в крови умершей во время стрима блогера Reeflay модели нашли целый букет наркотиков. Перед смертью беременная девушка могла употреблять мефедрон, амфетамин, каннабис и алкоголь.

Также известно, что в крови самого Станислава Решетникова были обнаружены следы мефедрона и алкоголя. В это же время молодой человек отрицает свою причастность к смерти подруги.

Источник 5-tv.ru цитирует слова Решетникова, который заявляет, что не выгонял подругу на мороз из дома. Якобы она вышла сама и уснула, а он просто забыл о ней. Если эта версия не подтвердится, ему может грозить уголовная ответственность.

Трагедия произошла утром в среду, 2 декабря. Reeflay вел прямой эфир на YouTube, снимая Валентину в бессознательном состоянии, лежащей на полу. Только после того, как стример понял, что его подруга уже мертва, он вызвал скорую и полицию, однако трансляцию прекратил только с приездом экстренных служб.

Как рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, на теле подруги Reeflay не было обнаружено признаков насильственной смерти. Сейчас проводится комплекс экспертиз и проверка. Следствие также проверит информацию о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стример Reeflay озвучил свою версию причины смерти подруги.