«Нехороший» человек: как Баталов обрек семью на вечные страдания?

Жизни вдовы Алексея Баталова не позавидуешь: в свои 85 Гитана Леонтенко вынуждена бороться с мошенниками, отнявшими у нее и дочери-инвалида последние сбережения. Общество жалеет женщину, недоумевая: почему великий актер не подумал о том, чтобы обеспечить семью и почему так просто повелся на провокации совершенно чужих людей — актрисы Наталии Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Как известно, именно они обвиняются в незаконном завладении богатствами народного артиста СССР.

Впрочем, существует предположение, что Баталов не просто «не успел» правильно оформить все бумаги, а банально «не хотел» или «ленился». Но обо всем по порядку.

Перстень Станиславского и «проклятие» рода

Неожиданными подробностями о жизни Алексея Баталова с поклонниками поделился известный шоумен Станислав Садальский. На страничке в Instagram он выложил несколько архивных фото родственников актера и намекнул: тот был совсем не прост, как многим может показаться.

История берет свое начало еще со времен пика популярности дяди Алексея Владимировича — заслуженного артиста РСФСР Николая Баталова. Он был столь одаренным, что за виртуозное исполнение роли Фигаро его наградил сам Константин Станиславский — выдающийся театральный режиссер и педагог. Любимцу гений передал золотой перстень с каменьями, стоимость которого была невообразимо огромной. Ценный презент стал фамильной реликвией, передавать которую планировалось из поколения в поколение.

После кончины Николая Баталова, перстень достался его супруге — народной артистке СССР Ольге Андровской. Она же, по совместительству, тетя Алексея Владимировича. Какое-то время артист ухаживал за ней в больнице, за что Андровская и вознаградила его реликвией от Станиславского. И вот тут начались проблемы: артист буквально отвернулся от всех родственников, порой, даже банально не интересовался их здоровьем.

Незадолго до смерти дочери Баталова и Андровской Светланы Садальскому удалось с ней пообщаться. Как только разговор зашел об Алексее Владимировиче, женщина сильно напряглась и откровенно заявила, что не знает, почему ее мама удостоила чести обладать сокровищем гения «нехорошего» человека.

«Когда Света болела, она думала, что Алексей будет за ней ухаживать: „Он ни разу ко мне не пришел, не навестил. Когда я обращалась за помощью, он сказал: ‚Мне некогда‘“; и она очень переживала. „А что в нем хорошего? Он не помог ни одному человеку“, — говорила она», — рассказал подробности Садальский в передаче на своем YouTube-канале.

Ненависть Светланы Баталовой к родственнику была столь велика, что та даже запретила ему появляться у ее гроба на похоронах. Мало того, и шикарную квартиру на Тверской улице в Москве женщина завещала коллегам по кинематографу, а не Алексею, сочтя его «недостойным».

Instagram @stassadal

Узнав об этих фактах, пользователи сети сочли Баталова настоящих эгоистом, заботящемся лишь о собственных проблемах. В контексте этого, поклонники актера сделали вывод, что Гитана Леонтенко и дочь-инвалид сегодня расплачиваются за прошлые грехи своего мужа и отца.

«Это карма. Только все отразилось, к сожалению, на его семье»,

«Я в шоке. Неужели можно бросить родных? Видимо, и на дочь с женой было наплевать»,

«Лишнее доказательство того, что миром правят деньги. Зачем ему вообще была нужна семья? Бедная вдова», — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из дачи Алексея Баталова обвиненные в мошенничестве Наталья Дрожжина и Михаил Цивин захотели сделать дом престарелых.