Магия «локона страсти»: как скромная Нина Иванова влюбила в себя весь СССР

Актриса Нина Иванова дебютировала в кино совсем в юном возрасте. В десять лет она сыграла роль школьницы Насти из Ленинграда в военной драме «Жила-была девочка» режиссера Виктора Эйсымонта. Но настоящая слава пришла к ней лишь после выхода в 1956 году картины «Весна на Заречной улице». Кажется, тогда к ее ногам пал весь Советский Союз.

Почему не сложилась творческая карьера одаренной актрисы и как получилось, что в старости она осталась одна? Рассказывает 5-tv.ru.

«Я не хочу никого разочаровывать… Мое поколение никому больше не нужно. Актрису должны запомнить молодой. Актриса должна уйти красиво…» — Нина Иванова.

Путь к славе

Удивительно, но о карьере в кино, несмотря на дебютный проект, Иванова даже не мечтала. Она, как и все советские дети, стремилась получить качественное образование и профессию, которая ее «прокормит». Так, сразу после школы будущая звезда поступила в медицинский вуз — профессия врача в то время была в цене!

Путь к славе начался с банальной случайности: знакомый из ВГИКа упросил Нину сыграть в небольшой короткометражке, написанной в качестве дипломной работы. Именно в ней талантливую Иванову заприметил режиссер Марлен Хуциев, создатель «Весны на Заречной улице». Интуиция не подвела: пригласив девушку на роль педагога вечерней школы Татьяны Сергеевны, он обеспечил картине 100% успех.

Партнером Нины выступил тогда еще совсем молодой, в будущем — заслуженный артист РСФСР, Николай Рыбников. История любви ученика и учительницы была столь правдоподобна и человечна, что в СССР не было популярнее актеров, сыгравших эти роли. Нину Иванову же находили самой красивой женщиной страны. По воспоминаниям, письма с предложениями руки и сердца приходили звезде со всех городов Советского Союза.

Жена кинооператора

Между тем, мало кто догадывался, что в этот самый момент красотка встречалась с кинооператором «Весны на Заречной улице» Радомиром Василевским. Позже поговаривали, что мужчину пленили кудряшки актрисы, кокетливо обрамлявшие ее милое личико. С тех пор дамы в СССР прибегали к самым необычным уловкам, только чтобы обладать тем самым «локоном страсти».

«Камера смотрела на нее влюбленными глазами», — точно подмечали создатели картины, намекая на роман селебрити.

Как бы то ни было, для любимой женщины Василевский действительно делал все и даже больше. Как рассказывал директор музея Одесской киностудии Вадим Костроменко, однажды, придя в гости к Ивановой, он увидел ее лежащей на полу. Над ней стоял возлюбленный и усердно обрисовывал силуэт красавицы, пояснив при этом, что собрался «шить жене модную пижаму»!

РИА Новости

Одинокая и бездетная

Их страсть была настоящей, такой, о которой можно было только мечтать. Но годы шли, и трепета становилось все меньше, отношения рушились.

После выхода картины «Еще можно успеть» в 1974 году Иванова развелась. Оставшись одна, Нина еще какое-то время поработала ассистентом режиссера на студии имени Горького, успела снять несколько серий для «Ералаша», а потом и вовсе решила уйти из киноиндустрии.

Последние годы некогда известная актриса подрабатывала старшей медсестрой в больнице, посвятила себя помощи бездомным животным. Она отказалась от публичности и никогда не давала интервью. Лишь раз в беседе с корреспондентами нашла силы объяснить свой выбор.

«Я не хочу никого разочаровывать… Мое поколение никому больше не нужно. Многие мои друзья ушли из жизни, бедствовали, особенно жалко было операторов, они пострадали первыми. А сейчас — что говорить, я уже не в том возрасте, чтобы показывать свои морщины и рассказывать о себе. Не надо мне никаких почестей. Актрису должны запомнить молодой. Актриса должна уйти красиво…» — цитирует звезду MK.RU.

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