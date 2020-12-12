«Легендарный „Современник“ ушел окончательно»: Райхельгауз о смерти Гафта

Театральный режиссер Иосиф Райхельгауз рассказал, что значит для него лично и для всей культуры России уход из жизни актера Валентина Гафта. Он объяснил 5-tv.ru, что знает его с юных лет, ведь первый его профессиональный спектакль в театре «Современник» был именно с Гафтом.

Они близко дружили и общались много лет. Любая беседа с ним приносила ему истинное наслаждение, ведь тот был настолько многогранен.

«Вот знаете, когда человек талантлив, это банальная фраза, но он действительно талантлив во всем. Что бы он ни делал, что бы он ни осмысливал. Его и артистом просто не назвать, — признался Райхельгауз. — В любой роли — Гафт, он в любой роли умница, он поэт. Многие знают его эпиграммы, а у него есть такие лирические строчки, достойные высочайшей русской поэзии».

Хотя режиссер ценил актерский талант Гафта, все же именно его поэтические опыты оставили на него неизгладимое впечатление. В последние годы они общались реже, за это время к Гафту «присосались какие-то». Творчество с «этими людьми» Райхельгауз не одобрял.

«К сожалению, я знал, что он умирает, знал, что он очень болен. Он мой сосед, дома находятся рядом», — пояснил режиссер.

По мнению Райхельгауза, смерть Гафта буквально вбила последний гвоздь в крышку легендарного «Современника».

«Гафт — это вершина русской культуры. Из самых высоких вершин. Уходят — понятно, возраст, болезнь, эпидемия. Все понятно. Но уходят такие! Один за другим. А „Современник“ — мой родной театр, где я вырос, и такие потери — Табаков, Волчек, Кваша, Толмачева, Иванова… Гафт, — отметил он. — Вот это тот самый легендарный, потрясающий, переворачивающий общество "Современник" — теперь он ушел окончательно. Вот теперь все».

Сам Райхельгауз лишь на 12 лет моложе Гафта. И все же себя и своих ровесников он относит уже к новому театральному поколению.

«А Гафт сегодня окончательно закрыл дверь в тот самый „Современник“, в тот легендарный, великий, фантастический „Современник“ Евстигнеева, Олега Ефремова, вот Гафт сегодня просто вот закрыл этот театр», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Валентина Гафта назвала причину его смерти.