Никас Сафронов, вспоминая Гафта, рассказал о казусе с эпиграммой на Кобзона
Скончавшийся 12 декабря актер был известен своим поэтическим талантом.
Фото, видео: www.globallookpress / Natalya Loginova, 5-tv.ru
Художник Никас Сафронов рассказал о забавном случае с участием покойных Валентина Гафта и Иосифа Кобзона. Он сам был свидетелем того казусу.
Однажды Сафронов был в гостях в Валентина Гафта, когда тому позвонил возмущенный певец.
«Позвонил Кобзон. Была известная эпиграмма «Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона», — вспомнил Сафронов. — И он ему: «Валя, ты что такое творишь?», а он говорит: «Не я! Не я писал!“»
Гафт славился своими эпиграммами, бьющими точно в цель. Так что Кобзон другу не поверил и стал доказывать, что написал про него именно актер.
«И он сказал: „Это не я, конечно, но я не буду“. То есть он очень уважительно относился к друзьям, к людям, но не мог не сказать, не высказаться, не выразить свои чувства в такой тонкой… Так мог позволить себе только Пушкин», — резюмировал Сафронов.
Эпиграмму про Кобзона действительно написал не Гафт, хотя знают об этом немногие. Есть мнение, что она принадлежит перу поэта Александра Иванова. Фраза пошла в народ, так что даже Владимир Путин во время встречи с Кобзоном в Кремле цитировал ее и подарил ему статуэтку бизона.
Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни. Он умер на руках у супруги, актрисы Ольги Остроумовой, после долгой борьбы с последствиями тяжелого инсульта.
Ранее 5-tv.ru писал, как Валентину Гафту удавалось попадать в самое сердце зрителя и читателя.
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