Звезда 90-х Алиса Мон в свои 56 лет впервые решилась показать общественности взрослого сына. Певица опубликовала на страничке в Instagram селфи наследника. На фото — святящийся от счастья молодой человек с густой бородой и усами.

Как выяснилось, единственному сыну певицы уже 31 год. Звездная мама Сережи отмечает, что он пошел по ее стопам и стал музыкантом. Наряду с этим мужчина обожает заниматься спортом. Мон отмечает, что у ее ребенка поразительно «философский взгляд» на жизнь.

«На все свое мнение! Скорпион по гороскопу. Короче… не соскучишься! Я никогда не выкладывала фото моего сына! А зря! Он у меня красавец! Но лучше ему об этом не говорите!» — пошутила Алиса.

Instagram @alisamon_vsartist

Поклонникам Мон так понравился молодой мужчина, что некоторые предприняли попытку с ним познакомиться, передает Teleprogramma.pro. Вот только сама артистка к этой идее отнеслась настороженно и не дала контактов дорогого Сережи.

«Красавец сыночек! А можно ссылку на его страничку?» — написала фанатка.

«Его нет в соцсетях! Зашифрованный товарищ!» — резко осекла ее Алиса.

Известно, что единственного сына Сергея исполнительница хитов «Подорожник» и «Алмаз» Алиса Мон родила в браке с продюсером Сергеем Муравьевым. К несчастью, этот союз был обречен на крах: мужчина откровенно издевался над супругой. Артистка с маленьким сыном на руках бежала из Москвы в Иркутскую область.

В 2020-м Муравьев скончался от рака, а звезда, самостоятельно вырастившая красавца-наследника, решила, что обязана вернуть себе популярность. Не так давно она подала заявку на участие в шоу «Суперстар. Возвращение».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Евгения Петросяна впервые показала лицо его сына.