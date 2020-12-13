«Он у меня красавец!» — Алиса Мон впервые показала единственного сына

|
Виктория Андреева
1 131

30 лет звезда эстрады скрывала наследника Сергея от посторонних глаз.

Фото, видео: Instagram @alisamon_vsartist

Звезда 90-х Алиса Мон в свои 56 лет впервые решилась показать общественности взрослого сына. Певица опубликовала на страничке в Instagram селфи наследника. На фото — святящийся от счастья молодой человек с густой бородой и усами.

Как выяснилось, единственному сыну певицы уже 31 год. Звездная мама Сережи отмечает, что он пошел по ее стопам и стал музыкантом. Наряду с этим мужчина обожает заниматься спортом. Мон отмечает, что у ее ребенка поразительно «философский взгляд» на жизнь.

«На все свое мнение! Скорпион по гороскопу. Короче… не соскучишься! Я никогда не выкладывала фото моего сына! А зря! Он у меня красавец! Но лучше ему об этом не говорите!» — пошутила Алиса.

Instagram @alisamon_vsartist

Поклонникам Мон так понравился молодой мужчина, что некоторые предприняли попытку с ним познакомиться, передает Teleprogramma.pro. Вот только сама артистка к этой идее отнеслась настороженно и не дала контактов дорогого Сережи.

«Красавец сыночек! А можно ссылку на его страничку?» — написала фанатка.

«Его нет в соцсетях! Зашифрованный товарищ!» — резко осекла ее Алиса.

Известно, что единственного сына Сергея исполнительница хитов «Подорожник» и «Алмаз» Алиса Мон родила в браке с продюсером Сергеем Муравьевым. К несчастью, этот союз был обречен на крах: мужчина откровенно издевался над супругой. Артистка с маленьким сыном на руках бежала из Москвы в Иркутскую область.

В 2020-м Муравьев скончался от рака, а звезда, самостоятельно вырастившая красавца-наследника, решила, что обязана вернуть себе популярность. Не так давно она подала заявку на участие в шоу «Суперстар. Возвращение».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Евгения Петросяна впервые показала лицо его сына.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.12
-0.59 88.77
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:18
Почему россияне выходят на тонкий лед вопреки предупреждениям спасателей?
8:07
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые показались на публике с тремя детьми
7:56
Такси крупных агрегаторов попались на нарушениях
7:49
Игорь Крутой поздравил Сергея Шнурова с грядущим пополнением в семье
7:42
Дональд Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку от COVID-19
7:41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака
Что нужно сделать в день кармического солнечного затмения 14 декабря?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой