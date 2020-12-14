Гафта похоронят рядом со скоропостижно скончавшимися Галкиным и Лазаревым

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Рита Цветкова
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Церемония прощания с Валентином Иосифовичем состоится 15 декабря на основной сцене театра «Современник», где он играл более 50 лет.

Гафта похоронят рядом со скоропостижно скончавшимися Галкиным и Лазаревым

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Тема:
Умер Валентин Гафт

Знаменитый актер, поэт и писатель, народный артист РСФСР Валентин Гафт будет похоронен на Аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища между могилами коллег Александра Лазарева и Владислава Галкина. Об этом сообщают «Дни.ру». Там же покоятся другие известные служители Мельпомены — Николай Караченцов, Марина Голуб, Любовь Полищук, Семен Фарада.

Церемония прощания с Валентином Иосифовичем состоится 15 декабря на основной сцене театра «Современник», где он играл с 1969 года. Проводить артиста в последний путь можно будет с 10:00 до 12:00 при соблюдении социальной дистанции и наличии средств индивидуальной защиты.

Актер Владислав Галкин скоропостижно скончался в 2010 году из-за острой сердечной недостаточности. Звезде картин «Спецназ», «Диверсант», «Котовский» и сериала «Дальнобойщики» было 38 лет.ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Народный артист РСФСР Александр Лазарев работал в театре имени Маяковского. Он умер в 2011 году у себя на даче в подмосковном Абрамцево на 74-м году жизни. Одной из версий причины ухода из жизни назывался оторвавшийся тромб.

ТАСС / Куров Александр

Валентину Гафту было 85 лет. Последние часы он провел в своем доме в поселке Жаворонки Одинцовского района рядом с женой Ольгой Остроумовой. За городом проходило восстановление после перенесенного год назад инсульта. Широкой публике актер известен по ролям в фильмах «Гараж», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово», сериалам «Мастер и Маргарита» и «На всю оставшуюся жизнь». По данным издания, поклонники артиста надеются, что на его могиле не установят православный крест, так как их кумир был евреем.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение врача о «мистике» в смертях Гафта, Армена Джигарханяна, Романа Виктюка и Михаила Жванецкого.

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