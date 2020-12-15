Эксклюзивное видео с похорон Валентина Гафта на Троекуровском кладбище

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Игорь Рязов
Эксклюзив 3 857

Путь к месту последнего упокоения народного артиста РСФСР был заставлен венками.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Тема:
Умер Валентин Гафт

Актера театра и кино, режиссера, писателя и поэта Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео.

На кадрах видно, что проводить Валентина Иосифовича пришло множество людей. Путь к месту захоронения был заставлен венками; многие также подносили к гробу цветы. Гроб опустили в землю и начали закапывать только после того как с артистом простились все желающие. Одним из последних от него отошел художник Никас Сафронов.

После того как ритуальные работники засыпали гроб землей, они же установили православный крест. Некоторые поклонники Гафта ранее выражали надежду на то, что этого сделано не будет, так как их кумир был евреем.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Последние часы он провел в своем доме в поселке Жаворонки Одинцовского района рядом с женой. За городом актер восстанавливался после перенесенного год назад инсульта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гроб с телом актера Валентина Гафта под аплодисменты вынесли из «Современника». Церемония прощания с известным артистом проходила на сцене театра.

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