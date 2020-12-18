«Он такой же журналист, как я балерина»: Разин о вопросе Шнурова Путину

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Егор Измалкин
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Продюсер выразил свое возмущение в Instagram.

«Он такой же журналист, как я балерина»: Разин о вопросе Шнурова Путину

Фото: Instagram @shnurovs

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина

Музыкальный продюсер «Ласкового мая» и певец Андрей Разин раскритиковал Сергея Шнурова, за вопрос о мате, который тот задал на пресс-конференции президенту Владимиру Путину.

«Всегда говорил про этого гаденыша, что он — негодяй и матершинник. Кто вообще сказал, что он журналист? Он такой же журналист, как я балерина. Ужасный тип, который лезет во все щели. Помойный пес. Я всегда с ним судился, всегда его презирал, как грязную собаку», — выразил свое возмущение артист в Instagram.

Instagram @razin_andrei_lm

Ранее Шнуров спросил Владимира Путина, как русскому человеку жить без мата. На это президент ответил, что наш язык достаточно богат, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли без нецензурной лексики.

5-tv.ru

Разин удивился, как лидера «Ленинграда» пустили на беседу с президентом. Он назвал произошедшее ужасом. Подписчики продюсера согласились с ним. А кто-то поинтересовался, что бы сам Разин сделал, оказавшись на месте Шнура.

«Да, отличился он. Глупый, никчемный вопрос. Типа сострил, и президенту еще приходится отвечать на этот бред»;

«Шнур дурак полный»;

«Андрей Александрович, а какой бы вы задали вопрос, оказавшись перед Путиным?» — написали фолловеры в комментариях.

Как писал 5-tv.ru, продюсер Иосиф Пригожин обвинил Шнурова в «подлизывании певичкам без голоса».

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