«С любовью относятся»: как выглядят могила и памятник Владиславу Галкину

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Рита Цветкова
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Актер Владислав Галкин, известный по картинам «Дальнобойщики», и «Диверсант», скоропостижно скончался в 2010 году. Ему было 38 лет.

«С любовью относятся»: как выглядят могила и памятник Владиславу Галкину

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Пользователи сети обратили внимание на то, как выглядит сейчас могила скоропостижно скончавшегося в 2010 году актера Владислава Галкина. Последнее пристанище звезды — Аллея деятелей искусств Троекуровского кладбища. Недавно, 12 декабря, рядом с ним был предан земле знаменитый артист и поэт Валентин Гафт. Неподалеку покоятся другие известные служители Мельпомены — Николай Караченцов, Марина Голуб, Любовь Полищук, Семен Фарада, Игорь Кваша.

Поклонники отметили, что место захоронения Галкина — едва ли не самое заметное благодаря двум крупным скульптурам, изображающим актера с театральной маской в руке и его героя Гекльберри Финна из фильма про приключения Тома Сойера. Кроме того, за территорией тщательно ухаживают — там чисто, а в вазах всегда много свежих цветов.

В одной из фан-групп в социальной сети недавно появилось фото памятника артисту. Фанаты были обрадованы тем, как внимательно близкие относятся к могиле Владислава.

«Вот это да! Вот это я понимаю, заботятся родственники»;

«Хорошая могилка. Все в меру, видно, что с любовью относятся»;

«Покойтесь с миром, Владислав, нам вас не хватает», — цитирует их «Экспресс газета».

«С любовью относятся»: как выглядят могила и памятник Владиславу Галкину

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Актер неожиданно скончался в феврале 2010 года в возрасте 38 лет. Официальная версия — внезапная остановка сердца. Однако приемный отец Борис Галкин уверен, что его сын был убит, так как у него были враги, а после смерти обнаружилась пропажа около ста тысяч долларов. Тем не менее расследования этой версии не было.

Владислав Галкин прославился еще в детстве, когда страна увидела «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Позже он снялся в картинах «Ворошиловский стрелок», «Дальнобойщики», «Котовский». Также известен по ролям в фильмах «72 метра», сериалах «Диверсант» и «Мастер и Маргарита».

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