Сбежавшего журналиста ВВС британцы призвали извиниться перед Путиным

Жители Британии призывают корреспондента ВВС Стивена Розенберга извиниться перед президентом Владимиром Путиным за свое поведение на пресс-конференции российского лидера: задав провокационный вопрос, журналист не дождался ответа и убежал.

За этот поступок Розенберга раскритиковали в Twitter-аккаунте, сообщает портал «НьюИнформ».

«Вчера перед сотнями миллионов людей на международной пресс-конференции, проведенной Путиным в Москве, журналист ВВС решил проигнорировать то, за что ему платят, и превратить Великобританию в посмешище»;

«Извинишься ли ты перед нами, британским народом, за свое неподобающее поведение и перед президентом Путиным за свои безосновательные обвинения и ничем не подкрепленные утверждения о виновности России?» — написали журналисту пользователи сети.

Сам Розенберг оправдался тем, что ему срочно нужно было в редакцию, и попросил не расценивать его поспешность как неуважение к президенту России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал Россию «белой и пушистой» по сравнению со странами Запада, отвечая на вопрос журналиста ВВС об ухудшении дипломатических отношений Москвы с партнерами.