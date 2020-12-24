Экс-супруг Шафировой объяснил, почему ее называют светской львицей

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Рита Цветкова
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Тело Ирины Шафировой было найдено в Ружейном переулке в Москве днем 22 декабря. Бывший муж и дети до сих пор не верят в случившееся.

Экс-супруг Шафировой объяснил, почему ее называют светской львицей

Фото: Instagram @ishafirova

Бывший супруг Ирины Шафировой, которая была найдена мертвой в Ружейном переулке столичного района Хамовники 22 декабря, рассказал о деталях трагедии. Борис обратил внимание на то, что после гибели женщины в заголовках СМИ часто присутствует ее характеристика — светская львица. Сам бизнесмен признался, что его экс-супруга никогда не стремилась к такому образу и близкие так Ирину не называли. 

«Возможно, потому что крестная нашей средней дочери — Надежда Оболенцева (жена режиссера Резо Гигиенишвили — прим. ред.). Никто Иру никогда так не называл, это мода такая странная… Просто в новостях начали писать, что она якобы светская львица», — поделился предприниматель.

Тем не менее, Шафирова увлекалась модными в столичном бомонде картами таро и предсказаниями. По словам ее дочери, в последнее время Ирина пыталась угадать будущее, медитировала и делала другие несвойственные ей вещи, пишет «МК».

При этом, по словам Бориса, он не мог даже подумать о возможной гибели матери своих детей, так как праздники семья собиралась провести вместе. Женщина купила елку, планировала прогулку с подругами на Красной площади в новогоднюю ночь.

Тело 45-летней женщины с размозженной головой было обнаружено на улице белым днем, под окнами дома. Предполагается, что Шафирова выпала из окна 15 этажа. Причина пока официально не установлена. Бывший муж подозревает, что после развода Ирина слишком боялась одиночества, что привело ее к нервному срыву и, скорее всего, к самоубийству. Другие версии причин смерти Борис даже не рассматривает.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места гибели светской львицы Ирины Шафировой.

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