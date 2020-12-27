Адвокат семьи Легкоступовой назвал реальную сумму ее наследства

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Егор Измалкин
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По словам юриста Сергея Жорина, размер активов певицы сильно преувеличен прессой.

Адвокат семьи Легкоступовой назвал реальную сумму ее наследства

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Карелин

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Названа реальная стоимость активов певицы Валентины Легкоступовой. Ее озвучил адвокат семьи певицы Сергей Жорин, пишет ТАСС.

«К сожалению, это никакие не 100 миллионов, а где-то от восьми до десяти миллионов рублей», — заявил он.

Дело в том, что в СМИ появились сообщения о якобы стомиллионном наследстве артистки. На деле оно состоит из квартиры в Москве, стоимость которой около десяти миллионов рублей, а также загородного дома за четыре миллиона. При этом, учитывая кредитные обязательства певицы, общая сумма имущества уменьшается.

Ранее супруг скончавшейся звезды Юрий Фирсов заявил права на ее имущество, деньги и интеллектуальную собственность, а также авторские права на музыку, так как решил сам исполнять песни жены.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Тогда дочь знаменитости нашла мать и ее мужа дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги употребляли алкоголь несколько дней. Певица и избранник попали в больницу, где состояние женщины сильно ухудшилось. При этом Фирсов сбежал из медучреждения.

Родственники Легкоступовой винят в трагедии именно Юрия, у которого были напряженные отношения с ней. Сам он все отрицает.

Как писал 5-tv.ru ранее, доследственную проверку по факту смерти певицы взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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