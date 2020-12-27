Адвокат семьи Легкоступовой назвал реальную сумму ее наследства

Названа реальная стоимость активов певицы Валентины Легкоступовой. Ее озвучил адвокат семьи певицы Сергей Жорин, пишет ТАСС.

«К сожалению, это никакие не 100 миллионов, а где-то от восьми до десяти миллионов рублей», — заявил он.

Дело в том, что в СМИ появились сообщения о якобы стомиллионном наследстве артистки. На деле оно состоит из квартиры в Москве, стоимость которой около десяти миллионов рублей, а также загородного дома за четыре миллиона. При этом, учитывая кредитные обязательства певицы, общая сумма имущества уменьшается.

Ранее супруг скончавшейся звезды Юрий Фирсов заявил права на ее имущество, деньги и интеллектуальную собственность, а также авторские права на музыку, так как решил сам исполнять песни жены.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Тогда дочь знаменитости нашла мать и ее мужа дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги употребляли алкоголь несколько дней. Певица и избранник попали в больницу, где состояние женщины сильно ухудшилось. При этом Фирсов сбежал из медучреждения.

Родственники Легкоступовой винят в трагедии именно Юрия, у которого были напряженные отношения с ней. Сам он все отрицает.

Как писал 5-tv.ru ранее, доследственную проверку по факту смерти певицы взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.