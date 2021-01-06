Филипп Киркоров показал, как его дети учатся тратить деньги — видео

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Рита Цветкова
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Певец с сыном Мартином Кристином и дочерью Аллой-Викторией отдыхает в Майами и параллельно обучает наследников финансовой грамотности.

Фото, видео: Instagram @fkirkorov

Известный российский певец Филипп Киркоров показал своим подписчикам в Instagram видео, на котором его дети Мартин-Кристин и Алла-Виктория тратят свои первые деньги в магазине игрушек. Вместе с наследниками Киркоров отдыхает в Майами, США, где у артиста есть собственный роскошный двухэтажный особняк.

Музыкант снял процесс выбора сыном конструктора и сообщил поклонникам, что Мартин заплатил за него 32 доллара и восемь центов. Алла-Виктория была не так решительна и сказала папе, что свои сбережения сохранит до визита в другой магазин. 

«Делаем выводы и считаем денежки», - прокомментировал покупку сына Филипп.

Мартин-Кристин оказался настолько ответственным в вопросе трат, что даже передал отцу чек за свое приобретение. Довольный рассудительностью наследников Киркоров в свою очередь поинтересовался у фанатов, как они обучают детей финансовой грамотности.

Артист не раз заявлял, что намерен серьезно заняться воспитанием наследников – такое решение он принял в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. «Король российской эстрады» понял, что слишком мало времени уделял сыну и дочери и даже сократил количество выступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отметил Новый год Филипп Киркоров в компании звездных гостей, среди которых были рэперы Тимати и Джиган, Егор Крид, модель Оксана Самойлова и певец Григорий Лепс.

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