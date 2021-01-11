«Ждем с нетерпением»: Гинцбург предсказал «российский» штамм коронавируса

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 2 723

Ранее опасные мутации COVID-19 были выявлены в Великобритании и ЮАР.

Фото, видео: depositphotos / Crevis, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России может существовать собственный штамм коронавируса, отличный от всех других. Об этом заявил глава центра им. Н. Ф. Гамалеи, микробиолог, академик РАМН Александр Гинцбург.

В том, что рано или поздно это случится, у специалиста сомнений нет, пишет РИА Новости.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы, — сказал Гинцбург. — Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм».

Доктор биологических наук и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в интервью 5-tv.ru согласился с коллегой, однако уточнил, что предпочел бы не делить вирусы на «свои» и «чужие».

«Я бы штаммы никакие вирусные не национализировал. Потому что все это вытекает в процессе многоступенчатой эволюции. И для того, чтобы доказать, что это мутация чисто российская, одного дня или даже недели мало. Думаю, за месяц или за два только можно», — рассказал Нетесов.

Вместо поиска «виновной» страны происхождения штамма следует бороться с новой мутацией сообща, считает ученый.

«Потому что любые сколько-нибудь функционально значимые мутации все равно распространятся по всему миру, — указал доктор биологических наук. — Что было исходной точкой — это важно, конечно, знать, но важнее побороть вирус. А не присвоить ему наименование российского, аргентинского штамма…»

Новая «британская» мутация коронавируса была обнаружена 14 декабря. Считается, что он на 70% заразнее обычного вируса SARS-CoV-2. Но при этом пока неясно, насколько возрастает смертность или необходимость госпитализации после инфицирования.

В ЮАР о новой для страны мутации сообщили в национальном Минздраве. Штамм назвали 501.V2.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно о состоянии первого пациента с «британским» коронавирусом в РФ.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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