Бориса Грачевского вновь ввели в состояние медикаментозной комы

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 003

Легендарный создатель «Ералаша» был госпитализирован с коронавирусом в канун Нового года. Его состояние пока не стабильное.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru

Борющегося с коронавирусом создателя «Ералаша» Бориса Грачевского медики вновь ввели в состояние медикаментозной комы. Это подтвердил в интервью 5-tv.ru актер и его друг Владимир Долинский.

«Я знаю, что он был в искусственном сне. Это вчера было. Я не знаю, что врачи. У меня нет доступа к врачам. Я общаюсь с Катей, его женой», — пояснил Долинский.

Предварительно, состояние легендарного кинорежиссера оценивается как тяжелое. Причиной стали сочетание вирусной пневмонии и бактериальной инфекции. Кроме того, проблем добавляет пожилой возраст — 71 год — и ослабленный борьбой с раком кожи иммунитет. Грачевский лечился от него несколько лет подряд.

Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом 27 декабря, в канун Нового года. К болезни 71-летний режиссер отнесся со свойственным ему юмором, опубликовав веселое сэлфи из палаты. Но через два дня его состояние ухудшилось и его перевели в реанимацию. А в Рождество пришло сообщение, что его подключили к ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. Уже 11 января Владимир Долинский сообщил, что Борис Юрьевич пришел в себя и его состояние стабилизировалось.

Дома его ждут молодая жена Екатерина и девятимесячный сын Филипп. Также у него есть восьмилетняя дочь Екатерина и двое взрослых детей от прошлых отношений.

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