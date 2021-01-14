Жена Бориса Грачевского простилась с мужем, опубликовав прощальное фото
Художественный руководитель юмористической программы «Ералаш» скончался 14 января на 72-м году жизни.
Фото, видео: Instagram @belotserkovskaia_official
Жена Бориса Грачевского простилась с мужем, опубликовав его прощальное фото. 36-летняя Екатерина Белоцерковская выложила на своей страничке в Instagram сторис, на которой запечатлен ее покойный супруг. На снимке он запечатлен в кабине на канатной дороге в горах лучезарно улыбающимся. От фотографии веет теплом и невероятно трудно поверить, что этот человек ушел из жизни.
Бориса Грачевского госпитализировали с COVID-19 днем 27 декабря, в канун Нового года. К болезни 71-летний режиссер отнесся со свойственным ему юмором, опубликовав веселое селфи из палаты. Однако через два дня его состояние ухудшилось и его перевели в реанимацию.
В Рождество пришло известие о том, что его подключили к ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. Уже 11 января Владимир Долинский сообщил, что Борис Юрьевич пришел в себя, и его состояние стабилизировалось. Борющегося с коронавирусом создателя «Ералаша» Грачевского днем 14 января медики вновь ввели в состояние медикаментозной комы. Около 22 часов он скончался.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем запомнился Борис Грачевский, которого называли папой «Ералаша».
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