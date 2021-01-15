Кто из знаменитостей старше Грачевского сейчас борется с коронавирусом?

Эпидемия коронавируса не щадит никого, особенно людей преклонного возраста. Многие деятели культуры ушли из жизни в 2020 году именно из-за осложнений, связанных с инфекцией. Неожиданной оказалась смерть всегда жизнерадостного отца киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, которому был 71 год. 5-tv.ru выяснил, кто из кинозвезд старше покойного режиссера борется с COVID-19 прямо сейчас.

Лия Ахеджакова

О заболевании 82-летней актрисы стало известно 9 января. Представитель Лии Ахеджаковой Ефим Спектор тогда заявил, что артистка получила положительный результат теста на COVID-19, хотя симптомов болезни не наблюдалось. При госпитализации ее поместили в реанимацию. Сейчас состояние знаменитости врачи оценивают как стабильное, ее перевели в обычную палату.

РИА / Евгений Одиноков

Алиса Фрейндлих

Алиса Бруновна, которой 86 лет, была госпитализирована с COVID-19 с поражением легких в 36% 25 декабря. Через два дня ее состояние медики оценивали как стабильно тяжелое, а с наступлением 2021 года они отметили положительную динамику в самочувствии актрисы. Сейчас Алиса Фрейндлих усиленно занимается лечебной физкультурой. Состояние улучшилось до стабильного. Ходили даже слухи, что артистка отпрашивалась покурить у врачей, но ее, конечно же уберегают от этой привычки.

Известия / Андрей Эрштрем

Василий Лановой

Актер сдал тест на коронавирус 1 января, когда заметил соответствующие симптомы. Его диагноз подтвердился. 86-летнего Василия Ланового госпитализировали с 5% поражением легких. Сейчас он идет на поправку, ушла повышенная температура. Представительница артиста Антонина Журавлева заявила, что у актера уже есть в организме антитела к коронавирусу в «нормальном количестве».

Известия / Андрей Эрштрем

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