«Красивая пара»: сестра Жанны Фриске показала нового возлюбленного

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Анастасия Шадская
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Наталья с мужем Сергеем Вшивковым развелись в 2019 году после шести лет брака. С тех пор она была одинока.

Фото, видео: Instagram @friske_natalia

Сестра Жанны Фриске, Наталья, похоже, завела первый серьезный роман после развода с мужем Сергеем Вшивковым. Она разместила у себя на странице в Instagram фото в компании с мужчиной по имени Александр.

Нежный тон снимка навел подписчиков Натальи Фриске на мысль, что между ними далеко не дружеские отношения. Многие отметили и сходство пары.

«Как вы похожи, какие красивые»;

«И правда, одно лицо»;

«Могла бы быть очень красивая пара»;

«Это ваш парень?» — забросали они Наталью вопросами.

Начинающая певица не сразу «раскололась», но потом дала намек, что у нее действительно роман.

«Клевая, и парень симпатичный», — написала ей подписчица.

«Спасибо, приятно», — ответила Фриске.

Instagram @friske_natalia

Фанаты и раньше делали подобные предположения. Летом ходили слухи, что у Натальи роман с ее старым другом. Оба активно соглашались, что так и есть. Но все оказалось шуткой.

Теперь же Наталья решила перестать скрываться. Как пишет Starhit.ru, она признала, что нашла новую любовь. Александр — человек непубличный.

«Да, у меня новые отношения. Саша — мой молодой человек. Мы вместе рекламировали магазин моей подруги», — откровенно призналась она.

Наталью Фриске часто сравнивают с ее покойной сестрой Жанной. Действительно, девушка с годами становится все больше похожа на нее. Но это не всегда на руку — певческой карьере Натальи это только мешает. Особенно потому, что ее часто критикуют за «плагиат» образов Жанны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Фриске в бикини стала копией сестры.

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