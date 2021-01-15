«Красивая пара»: сестра Жанны Фриске показала нового возлюбленного
Наталья с мужем Сергеем Вшивковым развелись в 2019 году после шести лет брака. С тех пор она была одинока.
Фото, видео: Instagram @friske_natalia
Сестра Жанны Фриске, Наталья, похоже, завела первый серьезный роман после развода с мужем Сергеем Вшивковым. Она разместила у себя на странице в Instagram фото в компании с мужчиной по имени Александр.
Нежный тон снимка навел подписчиков Натальи Фриске на мысль, что между ними далеко не дружеские отношения. Многие отметили и сходство пары.
«Как вы похожи, какие красивые»;
«И правда, одно лицо»;
«Могла бы быть очень красивая пара»;
«Это ваш парень?» — забросали они Наталью вопросами.
Начинающая певица не сразу «раскололась», но потом дала намек, что у нее действительно роман.
«Клевая, и парень симпатичный», — написала ей подписчица.
«Спасибо, приятно», — ответила Фриске.
Фанаты и раньше делали подобные предположения. Летом ходили слухи, что у Натальи роман с ее старым другом. Оба активно соглашались, что так и есть. Но все оказалось шуткой.
Теперь же Наталья решила перестать скрываться. Как пишет Starhit.ru, она признала, что нашла новую любовь. Александр — человек непубличный.
«Да, у меня новые отношения. Саша — мой молодой человек. Мы вместе рекламировали магазин моей подруги», — откровенно призналась она.
Наталью Фриске часто сравнивают с ее покойной сестрой Жанной. Действительно, девушка с годами становится все больше похожа на нее. Но это не всегда на руку — певческой карьере Натальи это только мешает. Особенно потому, что ее часто критикуют за «плагиат» образов Жанны.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Фриске в бикини стала копией сестры.
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