Запашный рассказал о «проблемах с кислородом» в больнице, где умер Грачевский

Дрессировщик Эдгард Запашный сообщил, что в больнице, где лечился от коронавирусной инфекции Борис Грачевский, были сложности с поставками кислорода, необходимого пациентам с тяжелой формой течения COVID-19.

«Были проблемы с его выздоровлением, с кислородом. Жена Бориса все наладила. Она прямо молодец. Сейчас она осталась с маленьким ребенком на руках. Он был всегда таким жизнерадостным мотором. Выглядел гораздо моложе своих лет. Конечно, жалко его. Я пойду на похороны. Правда, дата пока неизвестна», — сказал артист.

Запашный, как и многие близкие Грачевского, верил, что знаменитый автор тележурнала «Ералаш» справится с недугом. Оптимистичный настрой поначалу был и у самого Бориса Юрьевича: он публиковал забавные селфи из палаты в социальных сетях, активно переписывался с друзьями. Многим это давало надежду на благополучный исход, потому новость о смерти Грачевского потрясла и тех, кто лично знал режиссера, и тех, кто вырос на его юмористических кинозарисовках.

«Я думал, что он сможет выкарабкаться. Общался с его женой. С ним разговаривал, когда он был в реанимации», — цитирует Эдгарда сайт Тeleprogramma.pro.

ТАСС / Гердо Владимир

Запашный признался, что при знакомстве с Грачевским испытал смешанные чувства. Ему показалось, что перед ним сноб, которого можно встретить на очередной московской тусовке. Но спустя время цирковой артист узнал, что на самом деле Борис Юрьевич был искренним и достойным человеком.

«Я думал, что он носит маску. А позже я увидел в нем другого человека. Даже ему в этом признался. Я в корне изменил мнение о нем. Мы стали с ним много общаться. Я поздравлял его с рождением сына. Он рассказывал о проблемах „Ералаша“. Много всего интересного», — добавил дрессировщик.

Узнав о диагнозе, Грачевский и его молодая жена Екатерина Белоцерковская начали лечение от коронавируса дома. 27 декабря режиссера госпитализировали с обширным поражением легких. Вскоре он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. 11 декабря наступило временное улучшение состояния Бориса Юрьевича, но спустя три дня все повторилось. Он умер около 22 часов 14 января на 72-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что друзья Грачевского обнародовали последние слова режиссера перед смертью.