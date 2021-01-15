Вдовий год: как уберечь мужа от смерти и сохранить семью в 2021-м?

Год Металлического Быка несет столь же много сюрпризов, сколько и проблем, отмечает ясновидящая Татьяна Светлая. По ее словам, 2021-й ознаменуется большими потерями мужской части населения. В мире магии каждый год после високосного называется «вдовьим».

Как уберечь себя от напасти? Как женщинам сохранить семью? Об этом эксперт рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Печальная участь 2020-го настигла и новый год. Трагедии следуют одна за другой. Так, лишь за последние дни скончались сразу несколько известных россиян: стал жертвой COVID-19 кинорежиссер Борис Грачевский, мертвым за рулем авто нашли звезду «Глухаря» Дмитрия Гусева, ушел из жизни из-за проблем с сердцем и сосудами именитый актер Денис Карасев, следом за ним — звезда «Бандитского Петербурга» Александр Воробьев. Неужели это и есть трагическая закономерность и злой рок високосного года?

Вполне возможно. Однако маг отмечает, что «вдовий год» необязательно завершится для некоторых женщин смертью возлюбленного. Есть вероятность, что у них возникнут трудности со вступлением в брак или грядут разводы. Конечно, таким сюрпризам никто не будет рад. Но чтобы предотвратить неприятности, важно своевременно принять меры.

«Для нейтрализации программ „Венец безбрачия“ и „Покрывало вдовы“ можно делать ритуалы на удачу в году, любовь, финансовое благополучие, здоровье. Так женщина сможет сохранить семью, мужа. Негативные программы обойдут ее стороной», — поделилась секретом Татьяна Светлая.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знаков зодиака, представители которых могут потерять все в 2021 году.