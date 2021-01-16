«Боль просто дикая»: подруга Грачевского рассказала, как он мучался при жизни
Клинический психолог Елена Перелыгина вспомнила одну из последних встреч с худруком популярного детского телесериала.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Папы легендарного тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского не стало 14 января. Он умер в больнице на 72-м году жизни. Клинический психолог Елена Перелыгина рассказала изданию «Собеседник», что худрук детского телесериала страдал целым букетом заболеваний и часто жаловался на сильные боли.
«Как-то пересеклись с ним летом в Геленджике на фестивале, который устраивала наша общая знакомая. Мероприятие было дорогое, даже шикарное, на нем присутствовало много звезд. Боря, как всегда, шутил и балагурил. Хотя это ему давалось с большим трудом. Вечером уже в узком кругу были дружеские посиделки. И Грачевский стал жаловаться на ноги. Он с трудом ходил, особенно по лестнице, потому что у него сильно болели суставы. „Лена, боль просто дикая!“ — говорил он мне. — Не знаю, что делать!» — вспомнила Перелыгина.
Она добавила, что при этом, как только оказывался в компании женщин, Грачевский сразу становился игриво-лукавым и в ход шли комплименты и фривольные шутки. По словам психолога, несмотря на сильные боли, о смерти Борис Грачевский не думал. Он строил много творческих и личных планов.
Супруги Грачевские некоторое время лечились от новой коронавирусной инфекции дома. Они с женой — Екатериной Белоцерсковской, более десяти дней пытались справиться с недугом самостоятельно. 27 декабря по результатам компьютерной томографии, которая показала обширное поражение легких, Бориса Грачевского госпитализировали. Затем его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 11 января наступило временное улучшение состояния Бориса Юрьевича, но спустя три дня все повторилось. Он умер около 22 часов 14 января на 72-м году жизни.
Ранее 5-tv.ru писал, что близкая знакомая вдовы Бориса Грачевского, актриса Оксана Сташенко сообщила, что та оставила девятимесячного наследника создателя «Ералаша» на попечение няни.
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