После смерти Грачевского его вдова отдала крохотного общего сына

Близкая знакомая вдовы Бориса Грачевского, актриса Оксана Сташенко сообщила, что та оставила девятимесячного наследника создателя «Ералаша» на попечение няни.

Звезда кинематографа отметила, что после смерти супруга 36-летняя Екатерина Белоцерковская не находит себе места. Еще три недели назад та подводила итоги 2020 года и заявляла, что является «самой счастливой», ведь у нее было сразу два любимых мужчины — Борис Юрьевич и крохотный Филипп. Женщина не могла представить, что совсем скоро уйдет из жизни тот, благодаря кому это счастье стало возможным.

Грачевский скончался вечером 14 января в результате осложнений коронавирусной инфекции. Маленький Филя был его четвертым ребенком.

«Мы знали, что у него плохие легкие. Врачи говорили, что это тяжелый случай. Я Кате, его третьей жене, звонила и все время говорила, что все будет хорошо. Мы верили в чудо. И вместо чуда вот такое. Что теперь будет с Катюшей… <…> Ребенок сейчас, кстати, у няни. Катя сама с „короной“ лежит», — объяснила Сташенко в интервью Teleprogramma.pro.

Instagram @boris_grachevsky_

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким в будущем видел маленького Филиппа ныне покойный Борис Грачевский.