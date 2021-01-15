После смерти Грачевского его вдова отдала крохотного общего сына
Знакомые семьи отмечают, что Екатерина Белоцерковская чувствует себя очень плохо.
Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Близкая знакомая вдовы Бориса Грачевского, актриса Оксана Сташенко сообщила, что та оставила девятимесячного наследника создателя «Ералаша» на попечение няни.
Звезда кинематографа отметила, что после смерти супруга 36-летняя Екатерина Белоцерковская не находит себе места. Еще три недели назад та подводила итоги 2020 года и заявляла, что является «самой счастливой», ведь у нее было сразу два любимых мужчины — Борис Юрьевич и крохотный Филипп. Женщина не могла представить, что совсем скоро уйдет из жизни тот, благодаря кому это счастье стало возможным.
Грачевский скончался вечером 14 января в результате осложнений коронавирусной инфекции. Маленький Филя был его четвертым ребенком.
«Мы знали, что у него плохие легкие. Врачи говорили, что это тяжелый случай. Я Кате, его третьей жене, звонила и все время говорила, что все будет хорошо. Мы верили в чудо. И вместо чуда вот такое. Что теперь будет с Катюшей… <…> Ребенок сейчас, кстати, у няни. Катя сама с „короной“ лежит», — объяснила Сташенко в интервью Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru рассказал, каким в будущем видел маленького Филиппа ныне покойный Борис Грачевский.
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