Массовая вакцинация: где сделать прививку от COVID и какие есть противопоказания

С 18 января в России стартует массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал членам правительства в начале года.

Сегодня ученые сходятся во мнении, что без вакцины затормозить темпы распространения инфекции не удастся. Для того чтобы побороть злосчастный COVID-19, нужно и вовсе нарастить «коллективный иммунитет». А это ни много ни мало — 60% переболевших или привитых от всего населения.

Создание качественной вакцины было для всех стран целью № 1. Спустя несколько месяцев после начала пандемии, начались клинические испытания. Препаратов сейчас существует немало. Однако в России официально зарегистрированы лишь два отечественных — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которыми и прививают лиц всех возрастов.

Какая вакцина лучше?

Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Каждый препарат хорош по-своему. Главное различие, пожалуй, в составе, а принцип действия один и тот же: благодаря особым веществам организм учится правильно реагировать на патоген.

11 августа 2020-го в России была утверждена вакцина «Спутник V», разработанная в исследовательском Центре имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. 14 октября того же года новосибирский Центр «Вектор» зарегистрировал «ЭпиВакКорону».

Первый препарат действует поэтапно. После первого укола вектор с геномом, кодирующим С-белок COVID-19, проникает в клетки, вследствие чего начинают вырабатываться антитела. После второй прививки тот же процесс повторяется, вот только вводят уже «незнакомый» вектор. Это необходимо, чтобы обучить организм быстро реагировать на возбудитель.

Второй препарат был создан на основе химически синтезированных пептидных белков коронавируса. Они и вызывают «нужную» реакцию в организме. И «Спутник V», и «ЭпиВакКорона» вводятся двукратно. Интервал между уколами составляет ровно 21 день.

Противопоказания

Вакцины от коронавируса, как и любые другие лекарственные средства, имеют свои противопоказания. Хоть сегодня привиться можно лицам любых возрастных категорий, крайне не рекомендуется делать это беременным, а также людям с обострением хронических заболеваний.

Если ранее у желавшего сделать укол наблюдались аллергические реакции на вакцины, велика вероятность, что медики не будут ставить прививку.

Где можно сделать прививку?

Вакцинация проходит во всех регионах России в рабочие и выходные дни. Соответственно, при желании за прививкой можно обратиться в любой удобный по расположению медицинский пункт.

Не стоит переживать, что может не найтись свободных «окошек» для повторной инъекции. На процедуру медперсонал запишет уже привитых автоматически. При этом на все желательно выделить около часа времени.

Для начала каждый пациент проходит осмотр врача, порядка 15 минут препарат размораживают перед введением. Еще около 30 минут придется провести в медучреждении, чтобы персонал мог проконтролировать состояние вакцинированного. В завершении процедуры медики выдают сертификат о ее прохождении.

Может, лучше переболеть?

Для тех, кто все еще сомневается, делать вакцину или нет, есть универсальный совет: подумать о своем здоровье.

Ученые напоминают: прививка от COVID-19 абсолютно безопасна. Конечно, в зависимости от особенностей организма, иммунная реакция будет у кого-то сильнее, у кого-то слабее. Однако сформировавшийся ответ даже в случае инфицирования поможет быстрее справиться с болезнью.

В настоящее время узнать, есть ли антитела к коронавирусу, можно, сдав анализ крови. По распоряжению президента РФ, в ближайшее время будет проработан вопрос о получении гражданами результатов тестирования на коронавирус через сайт Госуслуг.

Посредством портала также планируется начать вести запись на вакцинацию. Пока такая возможность есть только у жителей Московской области, передает ТАСС.

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