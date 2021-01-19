Заявление «Газпрома» о том, что строительство «Северного потока — 2» может быть приостановлено либо прекращено не говорит о том, что именно такая судьба постигнет российский проект. Об этом газете «Взгляд» рассказал эксперт в сфере энергетики Константин Симонов. По его словам, холдинг лишь предупредил своих инвесторов о существующих рисках. Цитата «Газпрома», распространенная в СМИ, содержалась в меморандуме размещения евробондов, напомнил он.

«”Газпром» лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации. Это вовсе не означает, что «Газпром» заявил об остановке проекта», — сказал Симонов.

Препятствия для строительства чинят США, анонсировавшие накануне новые санкции против компаний, занятых в проекте газопровода. Усиление попыток вставить «палки в колеса» лишь свидетельствует о том, что работа российских специалистов близится к завершению, добавил эксперт.

«Но такое санкционное давление Вашингтона только доказывает, что проект действительно входит в свою финальную стадию, и сейчас на него надо бросить все силы. Его нельзя хоронить, ведь он принадлежит не только „Газпрому“, а всей России, и поражение от его остановки может быть общенациональным», — предупредил Симонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в «Газпроме» допустили приостановку «Северного потока — 2» из-за политического давления на проект. Наряду с этим в холдинге выразили надежду на завершение строительства «как только это станет разумно возможным».