Краснов заявил о продвижении расследования взрывов на «Северных потоках»

Проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и другие следственные действия.
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry
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Российское расследование терактов на «Северных потоках» продвигается вперед. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.
«Все прекрасно знают, кто это сделал. Однако наши так называемые партнеры выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства подрыва „Северных потоков“», — сказал он.
Швеция, не обеспечившая эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности, грубо нарушает одну из конвенций ООН, подчеркнул Краснов. Ведомство, отметил он, направило 15 запросов о правовой помощи в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции.
Данные в итоге были предоставлены лишь Данией по одному запросу — и они абсолютно формальны. Со стороны России, говорит Краснов, проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и другие следственные действия.
Ранее 5-tv.ru писал, что компания — оператор «Северных потоков» Nord Stream подала в суд в Лондоне из-за невыплаченной компенсации. В качестве ответчика выступает страховая компания, которая так и не возместила ущерб после террористического акта.
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