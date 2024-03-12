Оператор «Северных потоков» подал в суд на страховщиков в Лондоне

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 51 0

Что стало причиной искового заявления?

Оператор «Северных потоков» подал в суд на страховщиков в Лондоне

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence

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Тема:
Северный поток

Компания — оператор «Северных потоков» Nord Stream подала в суд в Лондоне из-за невыплаченной компенсации. В качестве ответчика выступает страховая компания, которая так и не возместила ущерб после террористического акта на российском трубопроводе. Об этом сообщает издание Financial Times.

Иск к страховщикам, в том числе фирме Lloyd's of London, подразумевает взыскание с ответчиков 400 миллионов евро за отказ тех покрыть ущерб от взрывов. При этом предварительная оценка затрат оператора на стабилизацию, ремонт и замену потерянного газа на трубопроводах составляет достигает порядка 1,35 миллиарда евро.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Франции назвали виновных в подрыве «Северных потоков».

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