«Ясно с самого начала»: во Франции назвали винновых в подрыве «Северных потоков»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 55 0

Политик Филиппо: на Западе не расследуют подрыв «Северных потоков» из-за США

«Ясно с самого начала»: во Франции назвали винновых в подрыве «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

Западные страны не просто так скрывают виновных после саботажа российских газопроводов.

Западные страны намеренно не проводят расследование диверсии «Северных потоков» 2022 года из-за виновности США и других государств НАТО. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил Флориан Филиппо, кандидат на выборах в Европарламент.

«Нет расследования, потому что виновник — НАТО. Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегии и Великобритании», — рассказал политик.

Он отметил, что это «не соответствует правильной риторике». Кроме того, учитывая большое внимание СМИ к инциденту, в подобные рассуждения в лишний раз стараются не углубляться.

«При этом все судьи подряд — в Дании, в Швеции — заявляли, что они не компетентны», — напомнил Филиппо.

Он также подчеркнул, что такие страны, как Франция и Германия, тоже не выразили протеста, хотя их интересы напрямую были задеты подрывами российских газопроводов.

Диверсии на «СП», то есть саботаж энергетической инфраструктуры России, в рамках международного права являются актом войны. Но, как объяснил политический деятель, диверсия была совершена представителями «лагеря хороших», о чем общественности знать не стоит, по мнению Запада.

«Поэтому об этом и не говорят. Это еще одни знак провала наших демократий: если тема смущает, ее не существует», — заключил лидер французской партии.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нарышкин назвал виновных в подрыве «Северных потоков».

Тема:
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