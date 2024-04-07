«Дымовая завеса»: какую роль США отвели украинцам на яхте «Андромеда» при терактах на «Северных потоках»

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Их фамилии известны, как и то, где они тренировались.

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru

Тема:
Северный поток

Любопытное письмо направили на этой неделе российские депутаты в Генпрокуратуру и западные юридические инстанции. В нем дается полный расклад атаки на «Северные потоки».

Используются как данные журналиста-расследователя Сеймура Херша, так и инсайдерская информация с украинской стороны, полученная при участии Андрея Деркача, бывшего депутата Рады.

По этой версии, подрыв осуществили спеслужбы США и Норвегии, а вот та самая группа, следы которой «нашли» немецкие журналисты на яхте «Андромеда», была прикрытием. И там действительно были украинцы, которые демонстративно «следили».

Их фамилии перечислены, указано, где они тренировались — в том числе в Румынии — и кто их курировал, в том числе в американском посольстве.

Некто Кристофер Смит — он, кстати, после диверсии в Балтийском море пошел на повышение по линии Госдепа. Надо просто взять их и допросить, если всерьез вести расследование.

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