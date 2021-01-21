Собянин продлил домашний режим для москвичей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до существенного улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и хронических больных. Об этом он написал на своем официальном сайте.

Глава города добавил, что после прохождения вакцинации от COVID-19 социальные карты пожилых москвичей лет и хронических больных будут разблокированы.

«Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения», — заявил мэр.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за того, что по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля 2021 года, до этой же даты продлевается удаленная форма обучения и в вузах, подведомственных Правительству Москвы. А вот студенты колледжей вернутся к «очке» с 22 января. Также в этот день вернуться к работе музеи, библиотеки и другие учреждения культуры.