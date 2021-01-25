Путь актера. Чем запомнился скончавшийся стендап-комик Александр Шаляпин?

Актер и звезда стендапа Александр Шаляпин скончался в возрасте 41 года в Москве. Тело мужчины обнаружила любящая жена, приехавшая из-за города домой. По одной из версий, известный комик покончил с собой. В память о покойном 5-tv.ru рассказывает, как прошел его жизненный путь, и чем он запомнился зрителям.

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Родился будущий лицедей в подмосковных Люберцах в 1979 году. После развода родителей в 90-х уехал с матерью в Самару, где и начал проявлять интерес к театральному искусству. Известно, что еще подростком он ходил в телевизионную студию «Товарищ», мечтал стать актером. Но мать была не в восторге от таких планов сына, а потому он поступил в Железнодорожную академию, чтобы получить профессию «как у людей». Но тяга к прекрасному победила, и учебу Александр оставил, хоть и проработал на железной дороге пару лет. После этого он наконец поступил на актерский факультет Самарской государственной академии культуры и искусств, который успешно окончил в 2001 году.

После окончания вуза начинающий артист не чурался работы ведущим свадеб, корпоративов, выпускных, проведения розыгрышей и лотерей. Дебют в кино случился только в 2005 году, когда ему предложили роль грабителя во второй части «Бумера». Постепенно список его киноработ ширился, среди них — в сериалах «Глухарь-2», «Карпов», «Крапленый», «Теория вероятности», «Мурка», «Жуки», фильме «Каникулы президента».

В 2010 году Шаляпин осуществил свою давнюю мечту — из разряда киноактеров перешел в цех стендап-комиков. Вначале он выступал в клубах, где был свободный микрофон, а спустя год завоевал награду «Альтернативная пародия» на фестивале «Большая разница» в Одессе. С этого момента его карьера пошла в гору — еще через год Александр стал постоянным резидентом Stand Up на ТНТ.

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Однако в 2014 году в жизни мужчины наступил черный период — работу в популярном и успешном шоу он оставил из-за алкогольной зависимости. Вернулся на сцену ему удалось только в 2018 году. Тогда же Александр обрел личное счастье — женился на девушке по имени Анастасия. В 2019-м он делал успехи — дошел до полуфинала шоу «Открытый микрофон». Но уже к концу года к нему стали возвращаться приступы зависимости от спиртного — участились депрессии. В последнее время, по словам директора артиста, он лечился, проходил реабилитацию. Но в конце концов не справился с недугом: по словам жены, в ночь на 25 января 2021 года Александр покончил с собой.

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