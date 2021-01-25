«Слышали женский крик»: сосед комика Шаляпина рассказал, как обнаружили тело

Сосед скончавшегося комика Александра Шаляпина рассказал 5-tv.ru, как обнаружили тело артиста. По его словам, среди ночи его разбудил громкий женский крик. Когда мужчина выбежал из квартиры, в парадной была жена актера с неизвестным мужчиной. От помощи они отказались, но и не прояснили причины шума.

«Мы спали, время уже час-два ночи было. И услышали очень громкий крик, женский. Я оделся, вышел в коридор, смотрю — супруга его. И то ли сосед, то ли друг. Я предложил помощь. „Нет-нет“ — и я услышал, что они по телефону уже вызывают полицию. Все, они спустились вниз, на этом я вернулся в свою квартиру. <…> Я даже не в курсе был, что случилось. Думал, ну, бывает — может, поругались», — рассказал сосед комика.

Хоть пересекался с жильцами покойный редко, запомнили его как человека, который не гнушался злоупотреблять горячительными напитками. Тягу к зеленому змию списывали на богемный образ жизни, свойственный многим актерам, добавил мужчина.

«Да, это бывало, конечно. Я его редко видел, но в целом, когда видел, по большей части в нетрезвом состоянии. <…> Это же актеры — когда у них все хорошо, есть съемки, то это одно настроение. Творческие люди, переживают, когда не приглашают сниматься. Может, и с коронавирусом связано… И предыдущие жильцы отмечали, что часто переживает, часто бывает в нетрезвом состоянии. Творческие люди, всякое бывает», — философски резюмировал сосед.

Добавить что-то об отношениях в семье покойного мужчина не смог. Отметил лишь, что видел пару редко, но ничего подозрительного не замечал.

Тело Александра Шаляпина ночью 25 января обнаружила дома жена. По одной из версий, он свел счеты с жизнью. Об артисте известно, что он много лет боролся с алкогольной зависимостью, а в последнее время проходил курс реабилитации. Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнился зрителям покойный комик.