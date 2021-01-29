Не стало Василия Ланового — любимого, народного артиста. Личности легендарной. Врачи боролись за его жизнь до последнего. В начале января Василий Семенович заразился коронавирусом. В четверг, 28 января, его состояние резко ухудшилось и спасти его не смогли. Василию Лановому было 87 лет.

«Красив как Бог, талантлив как черт», — говорили про Ланового. Он был «из тех», кто вдохновлял миллионы зрителей — жить, любить, преодолевать трудности, верить в справедливость и в то, что самое лучшее еще впереди. Женщины безоговорочно доверяли его героям, а мужчины надеялись что тоже смогут, как Лановой быть неотразимыми, смелыми и благородными.

В далеком 1971 кинофильм офицеры посмотрело 53 миллиона зрителей. А Василий Лановой был признан актером года. Впрочем, для многих поклонников Василий Семенович — актер века. Влюбивший в себя полстраны немыслимым актерским диапазоном. Для кого-то Лановой нежный и наивный юноша из его первой картины «Аттестат зрелости».

Именно после это роли он стал знаменит на всю страну. Хотя был всего лишь третьекурсником Щукинского училища. А вот «театрального успеха» пришлось ждать еще восемь лет. Принц Калаф из «Принцессы Турандот» в исполнении Ланового вошел в Историю Русского театра

50 ролей в Театре и 80 в кино! А еще бесчисленное количество работ озвученных Лановым на радио и телевидении. Его завораживающий голос и неподражаемый тембр навсегда войдут в историю отечественного кино. Недаром одну из главных своих наград — Ленинскую премию — артист Лановой получил, читая за кадром в главном документальном фильме о войне — «Великая Отечественная».

«Особенности Речи» в свое время могли погубить карьеру «молодого артиста». Сильный украинский акцент и небольшое заикание — последствие детского шока от того, что фашистский солдат выпустил автоматную очередь над головой семилетнего Васи Ланового — мешали успеху на столичных подмостках.

Лановой признавался, что его главным учителем русского языка — был «сам Пушкин». Именно после чтения его поэзии русская речь актера стала эталонной.