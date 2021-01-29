Стали известны дата и место прощания со стилистом Александром Шевчуком

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Оксана Тарасова
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Имиджмейкера Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова госпитализировали в одну из больниц Москвы 23 января с разрывом внутренних органов. 24 января он скончался в возрасте 54 лет.

Фото, видео: Instagram @alex_shevchuk_stylist, @st_bond

Прощание со звездным стилистом Александром Шевчуком состоится 29 января в зале ЦКБ Управления делами президента России. Об этом на своей странице в Instagram сообщил артист театра имени Моссовета Станислав Бондаренко. Он также отметил, что информация о месте и дате церемонии будет размещена в личном микроблоге Шевчука и в аккаунте компании певицы Лаймы Вайкуле, где покойный работал арт-директором.

«Ушел из жизни наш близкий друг семьи! Церемония прощания с арт-директором компании LAIMALUX GROUP Александром Шевчуком состоится 29 января (пятница) в 14. 00 в ритуальном зале ЦКБ Управления делами президента РФ по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25», — сказано в публикации Бондаренко.

Instagram @st_bond

Артист также призвал желающих проводить в последний путь стилиста соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Эти меры необходимы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Александр Шевчук прославился в 1990-е, когда начал сотрудничать с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Ларисой Долиной, Татьяной Овсиенко и другими крупными звездами отечественного шоу-бизнеса. В дальнейшем он работал над проектами «Ледниковый период», «Фабрика звезд», «Две звезды», «Фактор А».

Стилиста госпитализировали в одну из больниц Москвы 23 января с разрывом внутренних органов. По предварительным данным, такие травмы нанести себе самостоятельно он не мог. Врачи экстренно прооперировали Шевчука, а затем перевели в реанимацию, но на следующий день он скончался в возрасте 54 лет.

Правоохранители выясняют причины гибели знаменитости и личность человека, который, возможно, находился в день трагедии с Александром в его квартире. Похороны художника и своего друга организует и полностью оплатит Лайма Вайкуле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал: друг Шевчука назвал имя того, кого считает убийцей стилиста.

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