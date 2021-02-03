«Никто не будет обижен»: вдова Грачевского о наследстве покойного мужа
По словам друзей Екатерины Белоцерковской, она не намерена бороться за имущество создателя легендарного «Ералаша».
Фото: ТАСС / Матыцин Валерий
Вдова создателя и художественного руководителя детского тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского впервые после личной трагедии заговорила о наследстве супруга. Екатерина Белоцерковская сообщила, что все имущество покойного будет поделено мирно и честно. Друзья Екатерины также ранее говорили, что она не намерена вести борьбу за свою долю.
Практически сразу после известия о смерти Грачевского в прессе начались обсуждения судьбы якобы многомиллионного наследства режиссера. Предполагалось, что соперничество за богатства Бориса Юрьевича развернется между Белоцерковской, которая в прошлом году родила ему сына, предыдущей супругой руководителя «Ералаша» Анной Панасенко и ее дочерью Василисой.
В одном из телешоу на Первом канале Екатерина заявила, что имущество режиссера будет распределено справедливо и без личного участия всех претендентов.
«Поверьте, никто не будет обижен. Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы», — констатировала она.
Кроме того, заметила Белоцерковская, Грачевский не был так обеспечен, как полагают многие. По словам вдовы, в последнее время дела у «Ералаша» шли плохо, и, чтобы сохранить штат и поддержать проект, все свободные деньги художественный руководитель вкладывал в свой тележурнал.
Бориса Грачевского не стало 14 января. Он скончался от последствий коронавирусной инфекции на 72-м году жизни. Режиссера госпитализировали 27 декабря. Компьютерная томография показала обширное поражение легких. Затем его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 11 января наступило временное улучшение состояния, но спустя три дня он умер в больнице.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему жена Грачевского грозила режиссеру разводом перед его смертью.
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