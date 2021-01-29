«Жутко ругалась»: жена Грачевского грозила режиссеру разводом перед его смертью

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Егор Измалкин
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Вдова покойного худрука «Ералаша» не могла заставить его бережно относиться к своему здоровью.

«Жутко ругалась»: жена Грачевского грозила режиссеру разводом перед его смертью

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский Эпидемия коронавируса

Вдова художественного руководителя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская незадолго до смерти мужа много ссорилась с ним. Предметом конфликта стало беспечное поведение режиссера в больнице, куда он попал с 75% поражения легких после инфицирования COVID-19.

«Я с ним жутко ругалась первые два дня, потому что он в маске раздавал интервью всем. Говорю: „Ну что ты делаешь? Тебе дают кислород, тебе будет тяжело дышать, а ты его просто распространяешь не туда, куда нужно. Я тебя умоляю, давай лечиться, а не интервью раздавать“», — сообщила жена Грачевского на шоу «Пусть говорят».

При этом супруг оправдывался перед ней и говорил, что ему скучно, однако после все же прислушался и перестал общаться с журналистами. Заставить Бориса Юрьевича заняться своим здоровьем, призналась Екатерина, было непросто. Белоцерковской пришлось пригрозить мужу разводом, чтобы сподвигнуть его пройти необходимые процедуры.

«Отказывался делать КТ, я ему сказала: „если не сделаешь КТ, меня завтра не будет“», — рассказала она.

Бориса Грачевского не стало 14 января. Он скончался в больнице на 72-м году жизни. Режиссера госпитализировали 27 декабря. Компьютерная томография показала обширное поражение легких. Затем его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 11 января наступило временное улучшение состояния, но спустя три дня он ушел из жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борис Грачевский перед смертью рассказал о ссоре с дочкой.

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