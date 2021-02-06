Заслуженная артистка РФ, пародистка Елена Воробей выразила глубокие соболезнования певцу Ярославу Сумишевскому, потерявшему супругу. Медики не смогли спасти жизнь Натальи Бородкиной, пострадавшей в жестком ДТП под Красноярском.

Трагедию артиста Воробей восприняла как личную. Звезда призналась 5-tv.ru, что потеряла дар речи, узнав о произошедшем.

«Я не могу, мне очень тяжело. Я позвонила Ярославу. Нет слов, которые могли бы утешить. У них маленький ребенок, но этим же все сказано», — прокомментировала известие Елена Воробей.

О кончине любимой женщины, матери своего ребенка и концертного директора Ярослав Сумишевский сообщил ранним утром 6 февраля. Наталья скончалась от тяжелых многочисленных травм спустя неделю после страшной аварии.

Все произошло на заснеженной трассе в нескольких десятках километров от Красноярска. Внедорожник с Ярославом и его супругой вел глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Мужчина выехал на встречную полосу с целью совершить обгон и столкнулся с автоцистерной.

От сильного удара Гуляков скончался на месте. Наталью госпитализировали в близлежащую больницу, а после на вертолете транспортировали в лучшую больницу Красноярска. Сумишевский призывал неравнодушных молиться за жизнь супруги и свято верил в ее выздоровление. К сожалению, спасти женщину не удалось.

Ярослав Сумишевский остался с маленьким сыном Мирославом на руках.

Ранее 5-tv.ru рассказал о жизненном пути покойной супруги Ярослава Сумишевского.