При каких симптомах COVID-19 нужно срочно вызывать скорую помощь

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 063

Врачи призывают внимательнее относиться к здоровью и не рисковать жизнью понапрасну.

При каких симптомах COVID-19 нужно срочно вызывать скорую помощь

Фото: Depositphotos / stevanovicigor

Тема:
Эпидемия коронавируса

Понимая, какая нагрузка в пандемию коронавируса приходится на работников скорой помощи, граждане пытаются купировать симптомы обострившихся заболеваний подручными средствами. Но в случае с пациентами с COVID-19 любое промедление чревато фатальными последствиями. Так когда же действительно стоит обращаться за экстренной помощью?

Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех выделяет четыре опасных симптома коронавируса, при которых показано немедленное вмешательство медиков.

«Если вы испытываете боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью», — цитирует эксперта Daily Express.

Однако и о привычных кашле, потере вкуса и обоняния, утомляемости забывать не стоит, уточняет Абдех. Если же поднялась температура — это повод срочно звонить на горячую линию 112.

Пациентам с коронавирусом очень важно воздержаться от общения с иными лицами и находится в самоизоляции. По данным французских ученых, даже за несколько суток до проявления симптомов COVID-19 человек является распространителем опасной инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, иммунолог отверг возможность стопроцентной вакцинации.

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