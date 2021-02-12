«Мне стыдно»: Ефремов в письме из колонии попросил прощения у Добровинского, юрист ответил

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Владимир Репман
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Артист принес извинения за недостойное поведение в суде и оскорбления, которые он позволял себе в адрес юриста.

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, написал письмо известному юристу Александру Добровинскому, который в суде представлял интересы потерпевших. Об этом 5-tv.ru рассказал сам юрист.

5-tv.ru

В письме артист просит прощения за недостойное поведение в суде и оскорбления, которые он позволял себе высказывать в адрес юриста.

«Я взрослый и сознательный человек и никоим образом не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение», — написал Ефремов.

5-tv.ru

В свою очередь Добровинский составил ответ, в котором выразил уважение актеру за то, что тот нашел в себе силы осознать и признать ошибки. При этом юрист добавил, что хоть и не может критиковать выбор актера, но придерживайся он изначальной позиции раскаяния и полного признания своей вины, «все могло бы быть иначе».

«Как бы то ни было, я желаю вам удачи и надеюсь, что вы сможете с достоинством выйти из этой ситуации. Если вам понадобится моя помощь, я всегда готов ее оказать», — ответил юрист.

5-tv.ru

Летом 2020 года Михаил Ефремов стал участником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Выехав на встречную полосу, актер за рулем мощного внедорожника протаранил Lada. Водитель отечественного авто — курьер Сергей Захаров — от полученных травм утром следующего дня скончался в больнице.

Следствие установило, что в момент аварии заслуженный артист РФ находился в нетрезвом состоянии под влиянием алкоголя и запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес знаменитости приговор — восемь лет колонии общего режима.

Адвокаты заслуженного артиста России обжаловали вердикт и добились сокращения срока отбывания наказания до семи с половиной лет. Михаил Ефремов отбывает срок в колонии в Белгородской области.

Однако, как ранее сообщал 5-tv.ru, на днях заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова доставили в Москву в СИЗО № 5 «Водник» по постановлению ГСУ МВД для дачи показаний. Ефремов выступает свидетелем по двум уголовным делам — сбыт наркотиков и лжесвидетельствование. После этого, осужденный отправится обратно в ИК-4.

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