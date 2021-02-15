Первые кадры с места покушения на комбата батальона ДНР и его дочь в Горловке
Власти самопровозглашенной республики полагают, что произошедшее может быть сигналом к возобновлению военных действий в регионе.
Фото, видео: Telegram @neoficialniybezsonov
Врачи продолжают бороться за жизнь командира батальона милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Сергея Попова. Утром его автомобиль взорвался, когда он вместе с дочерью отъезжали от дома в школу. Известно, что взрывное устройство было прикреплено к днищу машины.
Попов сейчас на операционном столе. Он получил осколочные ранения. У его дочери медики диагностировали контузию и шок. Жизни ребенка ничего не угрожает.
«Батальон, которым командовал командир „Длинный“, доставил много неприятностей Киеву в военном плане в последнее время. Но комбату сейчас ничего не угрожает, он отделался легким испугом. Посечены ноги, но ничего критического. Взрывного вещества в устройстве было немного, либо днище машины оказалось крепче, чем диверсанты планировали», — подчеркнул в эфире НСН начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.
В республике уверены, что произошедшее является сигналом к обострению военного конфликта. По данным разведки, украинские силовики накапливают технику вдоль фронта, а пока решили «убирать самых талантливых и активных командиров».
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