Первые кадры с места покушения на комбата батальона ДНР и его дочь в Горловке

Врачи продолжают бороться за жизнь командира батальона милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Сергея Попова. Утром его автомобиль взорвался, когда он вместе с дочерью отъезжали от дома в школу. Известно, что взрывное устройство было прикреплено к днищу машины.

Попов сейчас на операционном столе. Он получил осколочные ранения. У его дочери медики диагностировали контузию и шок. Жизни ребенка ничего не угрожает.

«Батальон, которым командовал командир „Длинный“, доставил много неприятностей Киеву в военном плане в последнее время. Но комбату сейчас ничего не угрожает, он отделался легким испугом. Посечены ноги, но ничего критического. Взрывного вещества в устройстве было немного, либо днище машины оказалось крепче, чем диверсанты планировали», — подчеркнул в эфире НСН начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

В республике уверены, что произошедшее является сигналом к обострению военного конфликта. По данным разведки, украинские силовики накапливают технику вдоль фронта, а пока решили «убирать самых талантливых и активных командиров».