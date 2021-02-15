Первые кадры с места покушения на комбата батальона ДНР и его дочь в Горловке

|
Светлана Шевченко
1 362

Власти самопровозглашенной республики полагают, что произошедшее может быть сигналом к возобновлению военных действий в регионе.

Фото, видео: Telegram @neoficialniybezsonov

Тема:
Украинский кризис

Врачи продолжают бороться за жизнь командира батальона милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Сергея Попова. Утром его автомобиль взорвался, когда он вместе с дочерью отъезжали от дома в школу. Известно, что взрывное устройство было прикреплено к днищу машины.

Попов сейчас на операционном столе. Он получил осколочные ранения. У его дочери медики диагностировали контузию и шок. Жизни ребенка ничего не угрожает.

«Батальон, которым командовал командир „Длинный“, доставил много неприятностей Киеву в военном плане в последнее время. Но комбату сейчас ничего не угрожает, он отделался легким испугом. Посечены ноги, но ничего критического. Взрывного вещества в устройстве было немного, либо днище машины оказалось крепче, чем диверсанты планировали», — подчеркнул в эфире НСН начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

В республике уверены, что произошедшее является сигналом к обострению военного конфликта. По данным разведки, украинские силовики накапливают технику вдоль фронта, а пока решили «убирать самых талантливых и активных командиров».

Тема:
Украинский кризис
15 февр
Вез дочь в школу: детали покушения на комбата ДНР в Горловке
15 февр
Попытка теракта: машину командира батальона ДНР взорвали в Горловке — фото
13 февр
Генерал СБУ заявил, что Украина рискует потерять Донбасс за два месяца
13 февр
Киев объявил о невыполнимости Минских соглашений
13 февр
Двум новейшим украинским самолетам не разрешили подниматься в воздух
12 февр
Россия расширила санкционный список в отношении украинских компаний
12 февр
В Совфеде оценили отказ США признавать Крым российским
12 февр
Небензя назвал Германию и Францию соучастниками преступлений против жителей Донбасса
12 февр
Небензя заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений
11 февр
Зеленский с послами G7 прибыл в Донбасс для переговоров с военными

Читайте также

-17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
73.94
0.18 89.61
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:57
Прогремевшая на всю Россию нововоронежская Аленка ушла с молотка
13:55
«Память 2-3 минуты»: сын Алибасова об «убегающем» со сломанной ногой отце
13:54
Укладку труб «Северного потока — 2» возобновили в Балтике
13:38
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на родственников Дудя в Москве
13:34
В ЦБ сообщили о новой мошеннической схеме краж со счетов юридических лиц
13:29
Опасный вираж: в Челябинске трамвай протащил пассажира по земле

Сейчас читают

Скандалы и потери: ТОП-7 знаков зодиака, которым не повезет в марте 2021-го
Загадочный предмет возрастом 4,5 тысячи лет обнаружили возле Стоунхенджа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака
«По многочисленным просьбам»: Епифанцев рассказал, зачем снял обувь перед дракой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Жорин озвучил срок, который может получить Епифанцев
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака