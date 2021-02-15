Павел Глоба поделился астропрогнозом на неделю с 15 по 21 февраля

Известный астролог Павел Глоба поделился астрологическим прогнозом на текущую неделю для всех знаков зодиака. Астролог не просто рассказал сайту Wday.ru о том, что ждет каждого представителя зодиакальной дюжины в любви и на работе, но и перечислил дни, которые станут особенно удачными.

Водолей

Любовь. Сейчас не время уклоняться от решения важных вопросов, связанных с отношениями. На этой неделе от вас потребуются решительные действия. Возьмите ответственность не только за себя, но и за своего партнера.

Работа. Вам нужно поработать над своим талантом убеждения. От него на этой неделе будет полностью зависеть успех в профессиональных делах.

Маленький Водолей. Ребенок, рожденный под знаком Водолея, на этой неделе будет всеми возможными способами проявлять характер. Его энергию стоит направить в положительное русло

Самыми удачными днями будут: 15, 16, 20 и 21 февраля.

Рыбы

Любовь. В ближайшие семь дней держите чувства при себе. Не спешите делиться тайнами даже с близкими, особенно если дело касается романтических переживаний.

Работа. Звезды не советуют начинать новые проекты. Время, подходящее для успешной карьеры, наступит сразу после дня вашего рождения.

Маленькие Рыбы. В данный период рожденные под этим знаком дети будут капризны и слишком эмоциональны.

Самыми удачными днями будут: 17, 18 и 19 февраля.

Овен

Любовь. Для Овнов эта неделя будет успешной. Некоторые даже смогут начать новую жизнь с новым возлюбленным. Главное, не привязываться к прошлому.

Работа. С 15 по 21 февраля вам удастся к каждой сложной проблеме подобрать новое простое решение.

Маленький Овен. Дети всеми силами будут проявлять свою самостоятельность и независимость.

Самыми удачными днями будут: 20 и 21 февраля.

Телец

Любовь. В личной жизни все будет непросто. Не исключены разногласия с партнером. Главное правило: не выносите сор из избы.

Работа. На этой неделе руководство будет слишком придирчиво и требовательно. Поэтому отложите важные беседы с начальством на потом.

Маленький Телец. Неусидчивому ребенку, рожденному под этим знаком, придется поискать интересное занятие.

Самым удачным днем будет: 21 февраля.

Близнецы

Любовь. Звезды советуют уделить своей второй половинке как можно больше времени. Возможно даже стоит отправиться в совместное путешествие.

Работа. Проекты, начатые в это время, дадут ожидаемый результат.

Маленькие Близнецы. Эта неделя прекрасно подойдет для учебы и занятий с репетитором.

Самыми удачными днями будут: 15 и 16 февраля.

Рак

Любовь. Вас может потянуть на романтические авантюры. Звезды не советуют бросаться в омут с головой.

Работа. Возможно на этой неделе вы получите интересное предложение, связанное с карьерой. Не спешите от него отказываться.

Маленький Рак. Детям, которые начали вести себя слишком активно, стоит дать немного свободы.

Самыми удачными днями будут: 17, 18 и 19 февраля.

Лев

Любовь. Эта неделя может принести множество переживаний. Партнеру тоже придется непросто. Чтобы справиться с накалом эмоций, дайте выход страсти.

Работа. Прислушайтесь к мнению коллег. Ваш звездный час еще не пришел.

Маленький Лев. Если ребенок переживает первую любовь, его стоит поддержать.

Самыми удачными днями будут: 15, 16 и 20 февраля.

Дева

Любовь. В эти семь дней не надейтесь на отдых и романтику. На первый план выйдут насущные дела и бытовые вопросы.

Работа. Вам придется смириться с тем, что сейчас не лучшее время для карьерного роста.

Маленькая Дева. Дети, рожденные под этим знаком, попытаются отбиться от рук. Их воспитанию стоит уделить отдельное внимание.

Самыми удачными днями будут: 17, 18 и 19 февраля.

Весы

Любовь. Если вы одиноки или находитесь в неопределенных отношениях с партнером, используйте все возможности, чтобы изменить ситуацию.

Работа. Звезды советуют отнестись к работе творчески. Только при таком условии на этой неделе вам удастся достичь высоких результатов.

Маленькие Весы. Займитесь с малышом творчеством. Это поможет в раскрытии его потенциала.

Самыми удачными днями будут: 20 и 21 февраля.

Скорпион

Любовь. На этой неделе вас ждут тихие романтические вечера при свечах. Дни вы потратите на решение семейных проблем.

Работа. Если на работе все не так, как вы хотите, то скоро положение дел кардинально изменится.

Маленький Скорпион. Будьте нежнее с ребенком, старайтесь делать замечания в мягкой форме.

Самым удачным днем будет: 21 февраля.

Стрелец

Любовь. Короткие поездки позволят вам развеяться и даже пережить обновление чувств. Свободные Стрельцы рискуют встретить настоящую любовь.

Работа. Займитесь планированием. Все последующие шаги по карьерной лестнице стоит продумать в деталях.

Маленький Стрелец. Юные представители этого знака будут особенно любознательны. Их вопросы не стоит игнорировать.

Самыми удачными днями будут: 15 и 16 февраля.

Козерог

Любовь. На этой неделе вам стоит проявить небывалую щедрость и буквально задарить свою половинку приятными мелочами. Также вы можете рассчитывать на ответные подарки, комплименты и знаки внимания.

Работа. Звезды говорят, что период с 15 по 21 февраля идеально подходит для инвестиций и вложений.

Маленький Козерог. Ребенка тоже стоит побаловать подарками и игрушками. Малышу явно не хватает внимания.

Самыми удачными днями будут: 17, 18 и 19 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, что рунический провидец Игорь Вечерский рассказал о том, что ждет представителей всех знаков зодиака на неделе с 15 по 21 февраля 2021 года. Эксперт не раз предсказывал важные события в жизни мировых звезд и крупные мировые катастрофы. В этом ему помогает редкий дар говорить с рунами и предупреждать с их помощью о рисках и открывающихся в определенный период возможностях.