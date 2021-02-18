Пять фактов о личной жизни Андрея Мягкова

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Яна Вахрушева
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Звезда фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман» умер 18 февраля 2021-го. Мягков сыграл культовых персонажей в кино, но некоторые роли в личной жизни он так и не обрел.

Пять фактов о личной жизни Андрея Мягкова

Фото: ТАСС / Мамонтов Сергей

Тема:
Умер Андрей Мягков

Прожил в браке 57 лет

Прожил в браке 57 лет

ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

В 1964-м Андрей Мягков женился на актрисе Анастасии Вознесенской. В браке они прожили 57 лет. Они познакомились в школе-студии МХАТ. Ему было 23, ей – 17. С тех пор они ни разу не подавали поводов для слухов даже о ссорах и жили душа в душу.

У Андрея Мягкова не было детей

У Андрея Мягкова не было детей

РИА Новости / Владимир Вяткин

Детей у актера не было. Долгое время это была закрытая тема в интервью Мягкова и Вознесенской. Лишб в 2018-м супруги рассказали, что так вышло потому, что работа, видимо, все эти годы была для них важнее. И они ни о чем не жалеют.

Не дружил с Барбарой Брыльской

Не дружил с Барбарой Брыльской

ИТАР-ТАСС / Архив

Дружба с партнершей по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбарой Брыльской не сложилась. Польская актриса призналась, что играть с Мягковым было сложно из-за его закрытости и «животного отторжения» во время сцены с поцелуем.

Отказался от роли Нестора Петровича из-за жены

Отказался от роли Нестора Петровича из-за жены

ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов

Андрей Мягков отказывался от ролей в кино, если режиссеры не хотели снимать вместе с ним его жену. Так актер отклонил предложение сняться в «Большой перемене» в роли Нестора Петровича.

Писал книги для любимой жены

Писал книги для любимой жены

РИА Новости / В. Нисанов

Мягков написал несколько детективов для жены. По книге «Сивый мерин» даже сняли одноименный фильм, в котором сыграл Александр Домогаров.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938-го в Ленинграде. Его раннее детство пришлось на блокадные годы. По настоянию отца Андрей поступил в Ленинградский химико-технологический институт (сейчас Санкт-Петербургский государственный технологический институт — Прим.ред). Но во время игры в любительском спектакле Мягкова заметил один из преподавателей Школы-студии МХАТ. Будущему химику предложили попробовать свои силы в актерском ремесле. После окончания высшего учебного заведения, Андрея Мягкова позвали в труппу театра «Современник».

Мягков впервые появился на экранах в 1965-м в роли Чеснокова в комедийном фильме «Похождения зубного врача». Огромную популярность ему принесло тесное сотрудничество с Эльдаром Рязановым. Актер по-настоящему блистал в его картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».

Актера не стало 18 февраля 2021-го. Андрей Мягков умер в своей московской квартире от сердечной недостаточности.

Тема:
Умер Андрей Мягков
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