Пять фактов о личной жизни Андрея Мягкова

Прожил в браке 57 лет ИТАР-ТАСС/ Александр Куров В 1964-м Андрей Мягков женился на актрисе Анастасии Вознесенской. В браке они прожили 57 лет. Они познакомились в школе-студии МХАТ. Ему было 23, ей – 17. С тех пор они ни разу не подавали поводов для слухов даже о ссорах и жили душа в душу. У Андрея Мягкова не было детей РИА Новости / Владимир Вяткин Детей у актера не было. Долгое время это была закрытая тема в интервью Мягкова и Вознесенской. Лишб в 2018-м супруги рассказали, что так вышло потому, что работа, видимо, все эти годы была для них важнее. И они ни о чем не жалеют. Не дружил с Барбарой Брыльской ИТАР-ТАСС / Архив Дружба с партнершей по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбарой Брыльской не сложилась. Польская актриса призналась, что играть с Мягковым было сложно из-за его закрытости и «животного отторжения» во время сцены с поцелуем. Отказался от роли Нестора Петровича из-за жены ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов Андрей Мягков отказывался от ролей в кино, если режиссеры не хотели снимать вместе с ним его жену. Так актер отклонил предложение сняться в «Большой перемене» в роли Нестора Петровича. Писал книги для любимой жены РИА Новости / В. Нисанов Мягков написал несколько детективов для жены. По книге «Сивый мерин» даже сняли одноименный фильм, в котором сыграл Александр Домогаров.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938-го в Ленинграде. Его раннее детство пришлось на блокадные годы. По настоянию отца Андрей поступил в Ленинградский химико-технологический институт (сейчас Санкт-Петербургский государственный технологический институт — Прим.ред). Но во время игры в любительском спектакле Мягкова заметил один из преподавателей Школы-студии МХАТ. Будущему химику предложили попробовать свои силы в актерском ремесле. После окончания высшего учебного заведения, Андрея Мягкова позвали в труппу театра «Современник».

Мягков впервые появился на экранах в 1965-м в роли Чеснокова в комедийном фильме «Похождения зубного врача». Огромную популярность ему принесло тесное сотрудничество с Эльдаром Рязановым. Актер по-настоящему блистал в его картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».

Актера не стало 18 февраля 2021-го. Андрей Мягков умер в своей московской квартире от сердечной недостаточности.