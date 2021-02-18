Монолог постаревшего Лукашина, как подведение итогов творчества Андрея Мягкова

Эфирная новость 2 877

1 января 1976 года будущий народный артист РСФСР и лауреат Госпремий проснулся не просто знаменитым, а фантастически популярным.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Тема:
Умер Андрей Мягков

Сегодня не стало Андрея Мягкова. Народный артист ушел на 83-м году жизни. Его Новосельцева в «Служебном романе» и Женю Лукашина в «Иронии судьбы…» любила вся страна. И сам актер без остатка дарил себя зрителю в каждой своей роли. Лучшие из них вспомнил Георгий Гривенный.

Он проснулся не просто знаменитым, а фантастически популярным актером. 1 января 1976-го сразу после премьеры фильма «Ирония судьбы или С легким паром!». Для Андрея Мягкова это уже была 12-я работа в кино, но, по его же словам, «все было мимо кассы».

Знакомство с режиссером Эльдаром Рязановым словно «смыло» все прошлые неудачи, отскоблив, как мочалкой в бане, грани истинного таланта Мягкова — мгновенного перевоплощения, из пьяного неудачника Жени Лукашина в романтика с гитарой, врача Евгения, завоевавшего сердце не только Нади Шевелевой, всех женщин Советского Союза всего за одну новогоднюю ночь.

Ирония его актерской судьбы как раз в том, что огромный талант даже мог помешать ему раскрыться. На пробы к «Иронии судьбы» заглянул председатель Госкино СССР Филипп Ермаш, посмотрел на то, как играет Мягков, отвел в сторону режиссера Рязанова и сказал:

«Слушай, не бери этого актера, он даже на пробах — пьяный!»

Много лет спустя Андрей Мягков скажет:

«Этот фильм сломал мне актерскую карьеру. Все думали, что я — алкоголик, хотя спиртного не люблю, а баню вообще — ненавижу».

Но это и есть доказательство подлинной сущности настоящего и большого артиста — когда любят не столько тебя, сколько твои образы в кино и на сцене.

Статистик Новосельцев из «Служебного романа» — следующая актерская удача Мягкова, навсегда утвердившая его в списках всенародных любимцев. Эволюция от разведенного недотепы ко вновь обретенному семейному счастью покоряла уже и мужскую аудиторию. Мягков становится одним из архетипов образа: «вроде бы интеллигент в очечках, но когда надо — будет мужиком».

При этом и вне фильмов Рязанова Андрей Мягков был тоже органичен, хотя и без комедийного жанра представить его было тяжело.

При этом и о личной жизни, и об увлечениях Андрея Мягкова широкой публике было мало известно. Он практически не давал интервью, ненавидел светские тусовки и премьеры американских фильмов. С женой, актрисой Анастасией Вознесенской, они прожили вместе 57 лет, но детей у них не было. Мягков рисовал портреты и писал детективные рассказы, по одному из сборников даже сняли телесериал. Последние 15 лет жизни почти не снимался, говорил, что просто не устраивает слабость новых сценариев, а работать в полсилы он не привык. Одна из последних работ, что весьма символично, продолжение «Иронии судьбы» И финального монолога постаревшего Жени Лукашина вполне тянет на подведение творческих итогов жизни Андрея Мягкова.

«Не знаю, как у вас, а у меня в жизни было счастье. То есть не было, а есть. Потому что счастье — это не насморк, оно не проходит. Если полюбил человека, то навсегда. Оно всегда защищало меня всю жизнь. Я в этом счастье, как в броне».

Теперь любимец миллионов Андрей Мягков навсегда — в броне и бронзе зрительской любви.

Тема:
Умер Андрей Мягков
18 февр
С любимыми не расставайтесь: что известно о главной женщине в жизни Мягкова?
18 февр
«Стал родным человеком»: почему Пригожин считает Мягкова членом своей семьи
18 февр
Стали известны место и возможная дата прощания с Андреем Мягковым
18 февр
«Редкий дар — от бога»: Михалков и Гальцев о таланте скончавшегося Андрея Мягкова
18 февр
«Невероятной души человек» — Боярская рассказала о работе с покойным Мягковым
18 февр
Путин выразил глубочайшие соболезнования семье актера Андрея Мягкова
18 февр
В Петербурге хотят назвать в память о Мягкове улицу или сквер
18 февр
«Подарок судьбы»: Светлана Немоляева рассказала о работе с Андреем Мягковым
18 февр
Пять фактов о личной жизни Андрея Мягкова
18 февр
«Какое горе!» — Садальский переживает за вдову скончавшегося Мягкова

Читайте также

-13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
73.78
0.01 88.87
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:32
Силовики задержали заместителя главы Челябинска
15:21
Песков предложил США озаботиться замерзающим Техасом, а не СП-2
15:21
С любимыми не расставайтесь: что известно о главной женщине в жизни Мягкова?
15:19
Испания в огне: акции в поддержку «оскорбившего монархию» рэпера переросли в уличные бои
15:08
В Кремле прокомментировали требование ЕСПЧ по Навальному
14:58
Советские актеры-аристократы: Белая кость, голубая кровь

Сейчас читают

«Мне очень страшно»: девочка из Читы записала видео перед тем, как ее застрелили
Находился без сознания: медики пытались реанимировать Андрея Мягкова
Договариваться, а не воевать: астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 февраля
Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака