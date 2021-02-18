Монолог постаревшего Лукашина, как подведение итогов творчества Андрея Мягкова

Сегодня не стало Андрея Мягкова. Народный артист ушел на 83-м году жизни. Его Новосельцева в «Служебном романе» и Женю Лукашина в «Иронии судьбы…» любила вся страна. И сам актер без остатка дарил себя зрителю в каждой своей роли. Лучшие из них вспомнил Георгий Гривенный.

Он проснулся не просто знаменитым, а фантастически популярным актером. 1 января 1976-го сразу после премьеры фильма «Ирония судьбы или С легким паром!». Для Андрея Мягкова это уже была 12-я работа в кино, но, по его же словам, «все было мимо кассы».

Знакомство с режиссером Эльдаром Рязановым словно «смыло» все прошлые неудачи, отскоблив, как мочалкой в бане, грани истинного таланта Мягкова — мгновенного перевоплощения, из пьяного неудачника Жени Лукашина в романтика с гитарой, врача Евгения, завоевавшего сердце не только Нади Шевелевой, всех женщин Советского Союза всего за одну новогоднюю ночь.

Ирония его актерской судьбы как раз в том, что огромный талант даже мог помешать ему раскрыться. На пробы к «Иронии судьбы» заглянул председатель Госкино СССР Филипп Ермаш, посмотрел на то, как играет Мягков, отвел в сторону режиссера Рязанова и сказал:

«Слушай, не бери этого актера, он даже на пробах — пьяный!»

Много лет спустя Андрей Мягков скажет:

«Этот фильм сломал мне актерскую карьеру. Все думали, что я — алкоголик, хотя спиртного не люблю, а баню вообще — ненавижу».

Но это и есть доказательство подлинной сущности настоящего и большого артиста — когда любят не столько тебя, сколько твои образы в кино и на сцене.

Статистик Новосельцев из «Служебного романа» — следующая актерская удача Мягкова, навсегда утвердившая его в списках всенародных любимцев. Эволюция от разведенного недотепы ко вновь обретенному семейному счастью покоряла уже и мужскую аудиторию. Мягков становится одним из архетипов образа: «вроде бы интеллигент в очечках, но когда надо — будет мужиком».

При этом и вне фильмов Рязанова Андрей Мягков был тоже органичен, хотя и без комедийного жанра представить его было тяжело.

При этом и о личной жизни, и об увлечениях Андрея Мягкова широкой публике было мало известно. Он практически не давал интервью, ненавидел светские тусовки и премьеры американских фильмов. С женой, актрисой Анастасией Вознесенской, они прожили вместе 57 лет, но детей у них не было. Мягков рисовал портреты и писал детективные рассказы, по одному из сборников даже сняли телесериал. Последние 15 лет жизни почти не снимался, говорил, что просто не устраивает слабость новых сценариев, а работать в полсилы он не привык. Одна из последних работ, что весьма символично, продолжение «Иронии судьбы» И финального монолога постаревшего Жени Лукашина вполне тянет на подведение творческих итогов жизни Андрея Мягкова.

«Не знаю, как у вас, а у меня в жизни было счастье. То есть не было, а есть. Потому что счастье — это не насморк, оно не проходит. Если полюбил человека, то навсегда. Оно всегда защищало меня всю жизнь. Я в этом счастье, как в броне».

Теперь любимец миллионов Андрей Мягков навсегда — в броне и бронзе зрительской любви.