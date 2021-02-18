С любимыми не расставайтесь: что известно о главной женщине в жизни Мягкова?

Звезда культовых советских фильмов Андрей Мягков был одним из тех знаменитостей, которые влюбляются один раз и на всю жизнь. Со своей супругой Анастасией Вознесенской он познакомился совсем юным, оба тогда учились в Школе-студии МХАТ на одном курсе. Освоить актерскую профессию Мягкову посоветовал один из преподавателей после того, как случайно заметил талантливого парня в любительском спектакле. Примечательно, что по настоянию отца молодой человек сначала поступил в химико-технологический институт, но тяга к творчеству все-таки привела его на сцену.

Начало карьеры Андрея Мягкова

По окончании учебы влюбленные артисты поступили на службу в столичный театр «Современник», позже почти одновременно они дебютировали в большом кино. Со временем Мягкова стали чаще звать в кино, чем Вознесенскую. После «Иронии судьбы» актер превратился в настоящую знаменитость, в то время, как его жена терпела неудачи в профессии. Тогда Андрей Васильевич начал ставить условия режиссерам — он не будет сниматься в картине, если хоть в одном ее кадре не появится супруга.

Так Эльдар Рязанов взял Вознесенскую на роль директора рынка Анны Кушаковой в фильме «Гараж». А вот режиссер Алексей Коренев отказался утверждать актрису, из-за чего Мягков не сыграл Нестора Петровича в «Большой перемене» — его в итоге воплотил на экране Михаил Кононов.

Мягков — верный заступник Вознесенской

РИА Новости / Михаил Фомичев

Андрей Мягков был готов к любым жертвам ради любимой. В угоду ей он самосовершенствовался и сам. Так, однажды он захотел написать ее портрет, но соответствующего навыка не имел. Желая выразить чувства к своей музе, артист увлекся живописью и достиг больших успехов. Его картины хранились у худрука «Современника» Галины Волчек и у Михаила Горбачева.

Для того, чтобы порадовать Анастасию Валентиновну, ее муж стал и писателем — стоило ей только пожаловаться, что нечего почитать. По одному из романов Мягкова позже сняли сериал «Сивый мерин» с Александром Домогаровым в главной роли.

Актерская чета прожила вместе без малого 60 лет. Но детей в их браке так и не появилось. Как признавался в одном из интервью Мягков, занятость на работе не позволила им сделать паузу в профессии и задуматься о наследниках. Вознесенская в свою очередь отмечала, что они с мужем даже не пытались строить свою жизнь вне театра, о чем, впрочем, не жалеют. Им было достаточно друг друга.

РИА Новости / Владимир Вяткин

Смерть Андрея Мягкова

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался ночью 18 февраля в возрасте 82 лет. Он потерял сознание дома, родственники вызвали ему скорую. Прибывшие медики предприняли попытки реанимировать актера, но спасти его не удалось. По предварительной версии, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Близкие семьи покойного переживают за состояние Анастасии Вознесенской, которая потеряла верного заступника и спутника всей жизни.

«Сейчас в голове крутится только одно: „Бедная Ася…“. Безумно жаль, почти 60 лет вместе, это одно целое, как он любил и берег ее! „С любимыми не расставайтесь“ — это про них, это из тех редких случаев, когда „один на миллион“. Уникальная семья в нашем гадком и продажном киномире. Светлая, нежная, любящая, преданная друг другу. Асенька! Самые теплые мои слова тебе! Андрей! Прости, дорогой, любим тебя всегда», — написал в Instagram актер Станислав Садальский, который несколько лет работал вместе с супругами в «Современнике».

Instagram @stassadal

По словам Садальского, именитый российский режиссер Никита Михалков называл Мягкова «перламутровым актером», способным погрузиться в роль и создать миллион ее оттенков. Он обладал уникальной харизмой и очарованием, был убедителен и в комедиях, и в драме.

Всенародную любовь Андрей Васильевич приобрел прежде всего благодаря картинам Эльдара Рязанова — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж». Были в его профессиональной судьбе и трагические роли — Алеша в «Братьях Карамазовых», Юлий Капитонович Карандышев в «Жестоком романсе», Алексей Васильевич в «Днях Турбиных» и другие. С 1987 года Андрей Мягков играл в МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования семье актера Андрея Мягкова.