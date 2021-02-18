«Стал родным человеком»: почему Пригожин считает Мягкова членом своей семьи

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Виктория Андреева
Эксклюзив 6 420

Знаменитый продюсер до сих пор не может поверить в смерть гениального артиста.

Фото, видео: ТАСС / Шеметов Максим; 5-tv.ru

Тема:
Умер Андрей Мягков

Память о гениальном Андрее Мягкове будет жить вечно. Ведь он прославился не только своим талантом, но и умением завоевывать людские сердца. Скоропостижно скончавшийся актер был непросто звездой кинематографа, для многих он — родной человек. А родных не забывают, заявил продюсер Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Уходит целая плеяда выдающихся артистов, актеров, на чьих фильмах мы выросли. Для нас Андрей Мягков — член семьи. Он стал для нас родным человеком, помимо того, что он выдающий актер, потрясающий человек, интеллигентнейший. Как страшно, что мы, наше поколение, начинаем сиротеть. Очень грустно…» — скорбел об утрате любимца Пригожин.

За последние месяцы из жизни ушло, действительно, немало гениев. Мастера «старой школы» — Армен Джигарханян, Михаил Жванецкий, Валентин Гафт — все они одним лишь взглядом, одной улыбкой и словом заставляли зрителя верить в лучшее, превозмогать боль и забывать об одиночестве. Андрей Мягков был одним из таких «лекарей души».

«Мы живьем никогда не были знакомы с этим выдающимся артистом. Не знаю, как так получилось, но, тем не менее, хочу сказать, что, конечно, его роли останутся (в памяти — Прим. ред.) навсегда. Не было ни одного Нового года без участия „Иронии судьбы“! Не знаю, кто будет нас так радовать… Забыть такого актера невозможно!» — высказался известный продюсер.

В заключение, комментируя смерть Андрея Мягкова, Пригожин выразил глубочайшие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам и фанатам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Андрей Мягков скончался ранним утром 18 февраля. За несколько часов до трагедии родственники нашли его без сознания в московской квартире. Прибывшие на вызов медики пытались вернуть к жизни великого актера. Однако реанимационные мероприятия не дали результата.

По предварительным данным, причиной смерти любимца публики стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Тема:
Умер Андрей Мягков
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