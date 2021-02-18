Почему вдова Мягкова может лишиться части наследства — мнение Жорина

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Виктория Андреева
Эксклюзив 6 325

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звездный адвокат назвал условие, при котором не все имущество скончавшегося артиста перейдет Анастасии Вознесенкой.

Фото, видео: ТАСС / Шеметов Максим; 5-tv.ru

Тема:
Умер Андрей Мягков

Отсутствие родных детей у Андрея Мягкова совсем не означает, что все движимое и недвижимое имущество актера достанется исключительно его вдове. Звездный юрист Сергей Жорин предупредил 77-летнюю актрису Анастасию Вознесенскую, что ей может предстоять очень длительный процесс вступления в законные права.

Так, например, совершенно неожиданно могут объявиться внебрачные дети Мягкова. В случае, если их родство со звездой «Иронии судьбы» будет доказано, Вознесенской придется делить имущество со всеми новоиспеченными родственниками поровну.

Кроме того, законодательством РФ предусмотрена и процедура лишения права передачи собственности умершего наследнику. Это возможно при условии, что последний при жизни пытался надавить близкого человека с целью умышленного завладения его активами.

«В законе предусмотрена процедура, каким образом наследник может быть лишен права на наследство. Это происходит тогда, когда он признается недостойным наследником. То есть лицом, которое совершило умышленные действия, направленные против интересов, жизни и здоровья наследодателя при жизни», — уточнил адвокат.

Из близких родственников, кроме вдовы, у Мягкова осталась лишь сестра. Однако по закону, она не является наследником первой очереди. Потому, если имени этой женщины нет в официальном завещании, претендовать ей буквально не на что.

«В случае, если при жизни было составлено завещание и в этом завещании не указана супруга, но, учитывая, что она пенсионного возраста, она все равно имеет право на обязательную долю. Размер обязательной доли — это половина от того, что причиталось бы наследнику в случае отсутствия завещания», — также добавил Сергей Жорин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Андрей Мягков до конца своих дней проживал вместе с супругой в квартире на улице Генерала Ермолова в Москве. По примерным оценкам, эта недвижимость может стоит порядка 20 миллионов рублей. Кроме того, в собственности четы был небольшой домик в Подмосковье. Информации о каких-либо других активах актера нет. Учитывая этот факт, можно предположить, что вдова актера может рассчитывать только на два вышеуказанных объекта.

Тема:
Умер Андрей Мягков
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