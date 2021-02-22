Вдова Грачевского показала могилу худрука «Ералаша» на 40-й день его смерти
Режиссер юмористической передачи скончался 14 января. Поклонники его творчества беспрестанно несут цветы к месту его захоронения.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @belotserkovskaia_official
Могила автора и идейного руководителя юмористического тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского даже на сороковой день после его смерти усыпана свежими цветами. Об этом свидетельствует фото, которое опубликовала вдова режиссера Екатерина Белоцерковская на своей странице в Instagram.
Кроме того, певица следом выложила в сторис стихотворение Марины Цветаевой «Имя твое», которое поэтесса посвятила Александру Блоку.
«Говорят, что со временем будет легче. Но не мне. С каждым днем мне только хуже. Я пытаюсь… Но все тщетно», — написала Белоцерковская в своем аккаунте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова основателя и художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Екатерина Белоцерковская показала своим подписчикам в Instagram, как изменилась после смерти Бориса Грачевского. Кроме того, она поделилась архивным снимком периода беременности их общим сыном Филиппом.
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