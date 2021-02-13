«Страшно…» — вдова Грачевского показала, как изменилась после смерти мужа
Екатерина Белоцерковская вернулась к работе. В Instagram она опубликовала фото из салона самолета — это первая деловая поездка после личной трагедии.
Фото: ТАСС / Виноградов Сергей
Вдова основателя и художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Екатерина Белоцерковская показала своим подписчикам в Instagram, как изменилась после смерти Бориса Грачевского. Молодая мама, оставшаяся одна с наследником режиссера, которому нет и года, решила вернуться к работе спустя месяц после потери любимого мужчины. На снимке Екатерина предстала сидящей в салоне самолета.
Это первая деловая поездка за долгое время. На Белоцерковской, которая прежде всегда сияла, простая черная футболка и свитер, никакой укладки — волосы аккуратно собраны в пучок. Несмотря на то, что на женщине защитная маска, видно, что макияжем она тоже пренебрегла. В уставших глазах — тревога.
«Первый полет… Страшно… Но нужно начинать работать. Теперь я могу надеяться только на себя», — подписала кадр в сторис Белоцерковская.
После смерти Грачевского на Екатерину обрушилась масса проблем. В прессе активно обсуждались вопросы наследства режиссера, вдову упрекали в «вымаливании» денег на похороны, а шоумен Стас Барецкий и вовсе заявил, что создает монумент для могилы Бориса Юрьевича. Это и другие заявления Белоцерковской приходилось опровергать вместо того, чтобы восстанавливать силы после пережитого горя.
Основателя проекта «Ералаш» не стало 14 января 2021 года. Борис Грачевский не справился с последствиями коронавирусной инфекции. Поначалу он лечился дома, но вскоре был экстренно госпитализирован — с обширным поражением легких режиссера доставили в одну из столичных больниц. Борис Юрьевич пребывал в хорошем расположении духа, публиковал свои фото из палаты и верил в скорое выздоровление.
За несколько дней до смерти Грачевского состояние резко ухудшилось, его ввели в искусственную кому. Автор легендарного детского киножурнала скончался, не приходя в сознание.
Ранее 5-tv.ru писал о журналисте Мариане Саид Шах, которая считает, что на самом деле худрук «Ералаша» умер не от коронавируса.
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